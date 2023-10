New apartments in the residential complex Hadley Heights with a wide range of services, Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €231,669

Mieszkanie w oszałamiającej kultowej dzielnicy Dubaju jest podobne do Beverly Hills! Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Radisson Dubai DAMAC Hills - 24-piętrowy wieżowiec znanego dewelopera DAMAC Properties w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, został oddany do użytku w 2020 roku i jest zarządzany przez międzynarodową markę hotelową. Radisson Dubai DAMAC Hills prezentuje nieruchomości mieszkalne w formie apartamentów hotelowych, które można kupić na zakwaterowanie lub późniejszy wynajem. Wieżowiec otoczony jest licznymi terenami parkowymi i jeziorami ( osiedle mieszkaniowe Damac Hills ). To miejsce słynie z uderzającego podobieństwa do kultowej dzielnicy Beverly Hills w Los Angeles. Obszar DAMAC Hills jest odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a także dla osób, które wolą sportowy czas spędzania czasu. WYJĄTKOWY: Wszystkie apartamenty mają duże panoramiczne okna, a także balkony. Wygoda i przytulność dodają charakterystyczne wnętrze profesjonalnych projektantów Radisson. Dla wygody gości i personelu kompleks ma 10 wind. Do dyspozycji Gości jest także odkryty basen z częścią wypoczynkową i duży parking. Na parterze znajduje się przestronne lobby, sklepy, bary i restauracje. PŁYTKI LOKALIZACYJNE: W pobliżu znajduje się aż pięć pól golfowych, kilka kortów tenisowych, baseny odkryte, boiska do piłki nożnej i krykieta. W bliskiej dostępności znajduje się również nowoczesny skatepark, plac zabaw dla dzieci i zamknięty teren dla psów spacerowych. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej Damac Hills możesz dotrzeć do centrum wystawowego w Dubaju w zaledwie 18 minut. – do Trump International Golf Club – 5 minut; – do kompleksu jeździeckiego i klubu Polo – 10 minut; – do ogrodu kwiatowego Miracle Garden – 15 minut; – do miasta zakupów i rozrywki Global Village – 20 minut; – do zabytków śródmieścia Dubaju – 30 minut; – na plaże miejskie – 40 minut; – na lotniska DXB i Al Maktoum – 30 minut. PRYWATNOŚĆ INWESTYCYJNA: Umeblowane apartamenty Radisson Dubai DAMAC Hills nadają się zarówno do zakwaterowania, jak i wynajmu. Rentowność wynosi około 8% rocznie. Dla przyszłych inwestorów jest to bardzo dobra stopa zwrotu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!