Modern Elbrus Residence with a swimming pool close to Jumeirah Beach, JVT, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €369,400

Projekt znajduje się w Damac Hills 2. Osiedle obejmuje wille i kamienice z 3-6 sypialniami. Istnieje 24-godzinny system nadzoru wideo dla bezpieczeństwa. Miejsca parkingowe są również dostępne dla wszystkich mieszkańców. Wyposażenie i wyposażenie w domu Istnieje również nowoczesne gimnazjum, targ, przedszkole i szkoła, aquapark dla dzieci, kawiarnia i bar przekąskowy. Zalety Kupując willę lub kamienicę, możesz spodziewać się zwrotu z inwestycji w wysokości 5-5,7%, w zależności od rodzaju zakupionej nieruchomości. Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu znajdują się jeziora do wędkowania i pływania łódką, plaża, park, boiska sportowe, baseny, kina i restauracje, które są również dostępne dla mieszkańców kompleksu. W Damac Hills 2 zbudowano tu pole golfowe Trump World Golf Club Dubai-18 Hole. Pole, standard mistrzowski, zostało zaprojektowane przez gwiazdę golfa Tiger Woods. Kompleks położony jest w pobliżu autostrady Umm Suqeim, zapewniając łatwy dostęp do dowolnej części miasta. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się 50 minut od hotelu. Do centrum miasta można dojechać samochodem w 25 minut. Do supermarketów New Mart i Spinneys można dojechać w 25 minut. Carrefour Hypermarket znajduje się 30 minut jazdy od hotelu. Medclinic Arabian Ranches niedaleko Zinnia. Mieszkańcy tutaj mogą korzystać z wszelkiego rodzaju usług medycznych. Mediclinic Parkview jest również w pobliżu.