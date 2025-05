Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE

Güzel Towers jest projektem w samym sercu Jumeirah Village Triangle w Dubaju. Ten unikalny kompleks mieszkalny obejmuje dwie wspaniałe wieże wzniesienia. Nowoczesna architektura w połączeniu z wyrafinowanym designem i harmonią natury tworzą idealną przestrzeń do życia, gdzie luksus i komfort stają się częścią codziennego życia. Studio i apartamenty z 102 sypialniami są dostępne. Wszystkie mieszkania są w pełni umeblowane i zbudowane z materiałów premium. Każdy zakątek tych rezydencji jest przemyślany do ostatniego szczegółu, aby zapewnić mieszkańcom przytulne i eleganckie uczucie. Przestronne pokoje mieszkalne, pełne naturalnego światła ze względu na okna podłogowe do sufitu, nowoczesna kuchnia z wysokiej jakości urządzeń i stylowe łazienki z wyrafinowanymi elementami tworzą atmosferę, co sprawia, że chcesz żyć w.

Głównym elementem projektu jest wspaniały basen z krystalicznie czystej wody, otoczony zielenią. Ta oaza jest idealna do rekreacji w komfortowych pomieszczeniach wypoczynkowych. Istnieją również nowoczesne barbecue, gdzie można spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną. Dla aktywnego i zdrowego życia kompleks oferuje najwyższej klasy centrum fitness z zaawansowanym sprzętem i ścieżką biegania, idealne na poranne biegi lub wieczorne spacery. Jest plac zabaw dla dzieci, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie bawić. Można zrelaksować się w luksusowym jacuzzi i spa, stworzone dla maksymalnego komfortu i odmłodzenia po długim dniu.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

tor biegania

plac zabaw dla dzieci

grill

jacuzzi i spa

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności 80 / 20.

Cechy mieszkania

W pełni umeblowane apartamenty

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jumeirah Village Triangle (JVT) jest jednym z najbardziej wysuniętych i potencjalnych obszarów w Dubaju, który łączy spokój życia kraju i bliskość nowoczesnych obiektów miejskich idealnie. Tutaj, w centrum miasta, znajdują się kompleksy mieszkalne, w tym wille i apartamenty, zapewniając wygodne i bezpieczne życie dla rodzin i profesjonalistów. Obszar jest idealnym wyborem dla rodzin. Jest tu wszystko, co jest niezbędne do komfortowego życia: parki, place zabaw dla dzieci i salony. Ponadto, obszar oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę ze sklepami, kawiarniami, restauracjami, ośrodkami fitness i urządzeniami medycznymi, co sprawia, że codzienne życie naprawdę wygodne. W JVT znajdują się również kompleksy sportowe, barbecue area, parki wodne i baseny nieskończoności, co zapewnia zmienną aktywność i komfort mieszkańcom. Ceny zakwaterowania rosną wraz ze wzrostem popytu na nieruchomości, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestycji.