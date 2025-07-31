Kompleks mieszkalny Breva

Breva to luksusowy styl życia z widokiem na morze, innowacyjną technologią i infrastrukturą resortową firmy AYS Developers na Wyspach Dubaju.
Breva jest nowoczesnym premium kompleksem mieszkalnym z AYS Developers, położonym w samym sercu obiecującego klastra przybrzeżnego Dubai Islands.
Udogodnienia i styl życia
Kompleks oferuje szeroki zestaw udogodnień premium:
- basen nieskończoność z wodą morską na dachu z widokiem na morze i port jachtowy,
- Pula na poziomie podium,
- nowoczesna siłownia,
- The Bose Cinema Acoustics,
- obszary jogi i medytacji,
- plac zabaw dla dzieci,
- sali konferencyjnej,
Miejsca do grillowania i obszary rekreacyjne.
Każdy element infrastruktury ma na celu stworzenie ośrodka stylu życia wewnątrz rezydencji.
Położenie - centrum Dubaju
Strategiczne położenie sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i inwestycji:
- 10 minut do stacji metra Gold Souq
20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju i centrum Dubaju
- 18 minut do Dubai World Trade Center
- 22 minuty do Dubaju Frame,
- 33 minuty do Business Bay.
Wyspy Dubaju rozwijają się jako nowe nadmorskie centrum życia z plaż, przystani, klastrów F & B i atrakcji turystycznych, co zwiększa długoterminowy potencjał projektu.
Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Breva, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i stylowych projektów Dubaju od programistów AYS.