Kompleks mieszkalny Breva

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$369,700
;
17
ID: 33008
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Breva to luksusowy styl życia z widokiem na morze, innowacyjną technologią i infrastrukturą resortową firmy AYS Developers na Wyspach Dubaju.

Breva jest nowoczesnym premium kompleksem mieszkalnym z AYS Developers, położonym w samym sercu obiecującego klastra przybrzeżnego Dubai Islands.

Udogodnienia i styl życia
Kompleks oferuje szeroki zestaw udogodnień premium:

- basen nieskończoność z wodą morską na dachu z widokiem na morze i port jachtowy,
- Pula na poziomie podium,
- nowoczesna siłownia,
- The Bose Cinema Acoustics,
- obszary jogi i medytacji,
- plac zabaw dla dzieci,
- sali konferencyjnej,
Miejsca do grillowania i obszary rekreacyjne.

Każdy element infrastruktury ma na celu stworzenie ośrodka stylu życia wewnątrz rezydencji.

Położenie - centrum Dubaju
Strategiczne położenie sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i inwestycji:

- 10 minut do stacji metra Gold Souq
20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju i centrum Dubaju
- 18 minut do Dubai World Trade Center
- 22 minuty do Dubaju Frame,
- 33 minuty do Business Bay.

Wyspy Dubaju rozwijają się jako nowe nadmorskie centrum życia z plaż, przystani, klastrów F & B i atrakcji turystycznych, co zwiększa długoterminowy potencjał projektu.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Breva, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i stylowych projektów Dubaju od programistów AYS.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kompleks mieszkalny Breva
Kompleks mieszkalny Breva
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$369,700
Realting.com
Udać się
