Kompleks mieszkalny Breva

Breva to luksusowy styl życia z widokiem na morze, innowacyjną technologią i infrastrukturą resortową firmy AYS Developers na Wyspach Dubaju.



Breva jest nowoczesnym premium kompleksem mieszkalnym z AYS Developers, położonym w samym sercu obiecującego klastra przybrzeżnego Dubai Islands.



Udogodnienia i styl życia

Kompleks oferuje szeroki zestaw udogodnień premium:



- basen nieskończoność z wodą morską na dachu z widokiem na morze i port jachtowy,

- Pula na poziomie podium,

- nowoczesna siłownia,

- The Bose Cinema Acoustics,

- obszary jogi i medytacji,

- plac zabaw dla dzieci,

- sali konferencyjnej,

Miejsca do grillowania i obszary rekreacyjne.



Każdy element infrastruktury ma na celu stworzenie ośrodka stylu życia wewnątrz rezydencji.



Położenie - centrum Dubaju

Strategiczne położenie sprawia, że projekt jest wygodny zarówno dla życia, jak i inwestycji:



- 10 minut do stacji metra Gold Souq

20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju i centrum Dubaju

- 18 minut do Dubai World Trade Center

- 22 minuty do Dubaju Frame,

- 33 minuty do Business Bay.



Wyspy Dubaju rozwijają się jako nowe nadmorskie centrum życia z plaż, przystani, klastrów F & B i atrakcji turystycznych, co zwiększa długoterminowy potencjał projektu.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Breva, odkryj układy i wybierz rezydencję w jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i stylowych projektów Dubaju od programistów AYS.