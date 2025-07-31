Kompleks mieszkalny New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE

Jeden przez Prestonis prestiżowy kompleks, położony w samym sercu Dubaju Południa, gdzie duża skala nowych generacji są budowane kwatery biznesowe. Każdy z 56 ekskluzywnych rezydencji w projekcie niskiego wzrostu tworzy atmosferę prywatności, zapewniając nie tylko komfortowe życie, ale również silną ekspansję kapitału. Układy Thought- out i wyrafinowane wnętrze zaprojektowane przez Preston Properties podkreślają status właściciela. Przestronne i jasne apartamenty wyposażone są w nowoczesne technologie "Smart Home", co sprawia, że życie codzienne jest niezwykle wygodne. Na dachu kompleksu znajduje się panoramiczny basen nieskończoności, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na dynamicznie rozwijający się obszar, a także stylowe salony do wypoczynku i spotkań. Dla aktywnego stylu życia, istnieje w pełni wyposażone centrum fitness, i spacery wśród dobrze utrzymanych ogrodów zielonych stanie się idealnym sposobem na relaks po pracowitym dniu.

Ułatwienia:

pula nieskończoności

System "Smart Home"

pomieszczenia wypoczynkowe

centrum fitness

ogrody krajobrazowe

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 50 / 50

Cechy mieszkania

Meble są dostępne na życzenie klienta.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja One by Preston będzie idealny dla tych, którzy cenią wygodę transportu: tylko 5 minut do Al Maktoum International Airport, 10 minut do Expo City i bezpośredni dostęp do takich kluczowych miejsc jak Palm Jumeirah, Bluewaters i Downtown Dubai. To miejsce, gdzie luksus spełnia użyteczność, a inwestycje zyskują długoterminową wartość.