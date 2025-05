Kompleks mieszkalny New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE

Okręg Serenia Zachód to nie tylko kompleks mieszkalny, ale prawdziwe arcydzieło architektoniczne, stworzone przez Palma Holding dla tych, którzy cenią styl, komfort i doskonałą jakość życia. Przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami są dostępne. Każdy narożnik jest przemyślany do ostatniego szczegółu tutaj, aby dać ci poczucie odosobnienia i spokoju, zachowując wygodną bliskość do wszystkich kluczowych miejsc Dubaju. Mieszkańcy dystryktu Serenia Zachód jest idealną równowagą pomiędzy naturalną harmonią a nowoczesnym luksusem. Układy open- plan, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, okna podłogowe z widokiem na kanały wodne i zielone obszary tworzą wyjątkową atmosferę przytulności i przestrzeni. Każdy szczegół projektu podkreśla elegancję, łącząc styl i funkcjonalność w doskonałej symfonii projektowania.

Mieszkańcy kompleksu mogą korzystać z premium udogodnienia, stworzone dla idealnej rekreacji i życia. Nowoczesna siłownia, pozwalająca na utrzymanie kondycji, przestronne przestrzenie wypoczynkowe, basen z miejscem do siedzenia i centrum spa - jest tu wszystko na relaks i odrodzenie. Dla rodzin z dziećmi istnieją obszary zabaw, a dla tych, którzy lubią zajęcia - szlaki turystyczne i zielone parki. W pobliżu kompleksu znajdują się ekskluzywne butiki, eleganckie restauracje i malownicza promenada, tworząc atmosferę niezrównanego komfortu i rozkoszy życia.

Ułatwienia:

basen z salonem

nowoczesna siłownia

centrum spa

przestronne strefy wypoczynkowe

place zabaw dla dzieci

parki i szlaki turystyczne

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Plan płatności 60 / 40.

Cechy mieszkania

Nieumeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja kompleksu jest jedną z jej głównych zalet. Mieszkańcy dystryktu Serenia West może łatwo i szybko dostać się do Sheikh Zayed Road i Al Yalayis Road, co oznacza, że jest zaledwie kilka minut od takich atrakcji jak Palm Jumeirah, Dubai Marina, Mall of the Emirates i innych prestiżowych miejsc. Ponadto blisko Pawilonu Wysp Jumeirah i elegancki klub Jumeirah Islands Club adda atrakcyjność tego projektu, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających klientów.