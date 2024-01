Apartamenty w nowym kompleksie premium AEON w Dubai Creek Harbor! Niesamowity widok! Doskonała opcja na życie i inwestycję (ROI - 8% w dolarach)! Dochód ze sprzedaży - 35-45%! Dobra lokalizacja! Nieoprocentowany plan ratalny!



Termin płatności - 2 kwartały. 2028



Udogodnienia: Basen, siłownia, gry dla dzieci, strefa relaksu, dostęp do sztucznej laguny, dozorca, ochrona, parking.



Lokalizacja:

Od strony ul. kompleksu można dojechać do międzynarodowego lotniska w Dubaju, centrum Dubaju i Business Bay w zaledwie 15 minut. Popularne instytucje edukacyjne i medyczne Deira International School, Universal American School, Nadd Al Hammar Health Centre i Al Rashidiya Medical Fitness Center znajdują się w odległości 10 minut jazdy samochodem. Do Dubai Festival City można także szybko dotrzeć, korzystając ze stacji transportu morskiego Dubai Creek Harbour.



Plan płatności:

10% zaliczki

80% w budowie

10% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej! Udostępnimy katalog inwestorski!