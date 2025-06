Kompleks mieszkalny New residence Binghatti Elite with a swimming pool and a gym close to shopping malls, Dubai Production City, Dubai, UAE

Pozwól nam zaprezentować Binghatti Elite - unikalny projekt, który stał się pierwszym krokiem do idealnego tworzenia przestrzeni życiowej, łącząc znakomity design, udogodnienia premium i dogodną lokalizację. Kompleks mieszkalny obejmuje 1745 rezydencje (158 przestronnych apartamentów z 1 sypialnią i 1587 stylowe studia). Każde mieszkanie jest wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego życia: nowoczesny piec, dużą lodówkę i pralkę.

Kompleks oferuje swoim mieszkańcom różne udogodnienia, stworzone dla maksymalnego komfortu. Każdy element jest starannie przemyślany, aby spełnić wymagania mieszkańców każdego wieku. Plac zabaw dla dzieci jest bezpiecznym i wesołym miejscem, gdzie dzieci mogą grać i rozwijać się w spokoju. Ziemia zapewnia aktywną rozrywkę i komunikację społeczną, pozwala rodzicom mieć pewność bezpieczeństwa swoich dzieci. Basen stanie się idealnym miejscem do relaksu w gorące dni. Nowoczesna, wyposażona siłownia oferuje wszystko, co jest niezbędne, aby utrzymać dopasowanie. Sąd do koszykówki daje mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu i wspierania sportu. Parki i salony tworzą przytulną atmosferę i promować zdrowy styl życia. Spacery, sporty lub po prostu zabawy z rodziną i przyjaciółmi wśród natury sprawi, że Twoje życie bardziej żywe.

Ułatwienia:

basen

plac zabaw dla dzieci

siłownia na dachu

boisko do koszykówki

Zakończenie - 2. kwartał 2026 r.

4 opcje planu płatności.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Każde mieszkanie jest wyposażone w kuchenkę, lodówkę, pralkę.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja w Dubai Production City ma wiele wielkich zalet. Obszar ten jest znany ze dobrze rozwiniętej infrastruktury i lokalizacji strategicznej, co czyni go atrakcyjnym dla biznesu i inwestycji. Dobrze rozwinięty łańcuch transportowy obejmuje bezpośredni dostęp do głównych autostrad i bliskość międzynarodowego lotniska. Ponadto nowoczesne pomieszczenia biurowe i przemysłowe, wyposażone we wszystkie niezbędne technologie i linie komunikacyjne, znajdują się na tym obszarze, co pozwala przedsiębiorstwom na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.