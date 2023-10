Dubaj, Emiraty Arabskie

od €985,000

Poddaj się: 2024

Podnosi twój styl życia. Są też kamienice z 6 i 7 sypialniami Legends – z dużymi ogrodowymi miejscami na podwórku, wiecznymi widokami na golfa i radością życia w społeczności. Kosmopolityczny luksus spotyka ziemne tekstury, tworząc przyjemne uczucie. Uderzające fasady, eleganckie linie i dopracowane detale nadają wytworności, aby umieścić swój dom we własnej lidze. Ucieknij ze świata do własnego sanktuarium golfowego. Zarówno miękkie zielone wzgórza, jak i Trump Clubhouse w odległości spaceru, znajdziesz idealną równowagę między spokojem a luksusem. Społeczność DAMAC Hills to światowej klasy samodzielna społeczność składająca się z willi, apartamentów i hotelu. Społeczność Trump International Golf Club Dubai, która jest domem dla prawie czterech milionów metrów kwadratowych parku, oferując różne obszary tematyczne do wypoczynku, w tym boiska sportowe, skatepark, basen ze sztuczną falą, farma dla pieszych, park dla psów i wiele więcej.