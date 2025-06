Kompleks mieszkalny Weybridge Gardens 3

Weybridge Gardens 3 jest bramą do nowoczesnego życia i wygody w Dubaju. Weybridge Gardens 3, Alpy jest idealnie położony, tuż przy Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, oferując dobrą dostępność i doskonałą łączność do wszystkich obszarów miasta.

Od architektury i wzornictwa wnętrz do wspólnych przestrzeni mieszkalnych, Weybridge Gardens 3, Alpy zostały starannie wykonane z wyraźnym narracji i etos projektowania na myśli. Effortlesy mieszając spokojną alpejską estetykę Francji i Szwajcarii z nowoczesnym, tętniącym życiem krajobrazem Dubaju, stworzyliśmy harmonijne doświadczenie życiowe, które przemawia zarówno do serca, jak i do umysłu. Współczesny rozwój mieszkalny oferuje uderzającą geometrię architektoniczną z cechami łuków i elementów pionowych, czerpiąc inspirację ze śniegu topniejącego się na szczytach gór alpejskich i ikonicznych projektów balkonowych, które dodają dynamiczny blask.

Nasz zespół przeszedł ponad i poza, aby stworzyć piękne wnętrza, które przynoszą przytulność i spokój związane z górskich kabin logowania w Alpach do Dubaju. Współczesny i elegancki, wszystkie właściwości są zaprojektowane i zbudowane zgodnie z wymagającymi standardami jakości i każdy szczegół został skrupulatnie stworzony, aby zaoferować luksus i komfort we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeniach mieszkalnych. Wszystkie apartamenty cieszą się słonecznymi tarasami i jedną i trzy sypialnie nieruchomości wyposażone są w własny prywatny basen nurkowy.

Weybridge Gardens 3 będzie domem do 208 nieruchomości mieszkalnych od studia do jednego i trzech apartamentów z słonecznymi tarasami. Rozmiar od 464 - 1,570 kw. Studios od 464 - 517 kw. Jedno łóżko od 930 - 948 m2. Trzy łóżka od 1,314 - 1,570 kw.