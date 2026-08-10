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Domy na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

;
Abu Zabi
135
Al Bahyah
7
Ghadeer Al Tayr
6
Ghantout
4
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163 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w luksusowym kompleksie mieszkalnym Naseem Al Jurf, znajduje się między Abu Dhabi i Du…
$1,70M
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
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Dom 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartament w nowym kompleksie Royal Park w Abu Dhabi! Mieszkanie na życie i inwestycje! Udaj…
$899,897
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$855,022
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,13M
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 6 pokojów w Al Rahah, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Al Rahah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille nad Wodą Sygnowane Marką Manchester City i Ekskluzywny Styl Życia dla Miłośn…
$1,62M
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Willa 5 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$2,20M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy na Sprzedaż w Abu Dhabi z Przestronnymi Układami i Terenami Zielonymi Ten projekt w Abu…
$2,42M
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Willa 4 pokoi w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$1,84M
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Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w AlJurf Gardens - Kayan Pierwsza lokalizacja wzdłuż wybrzeża Sahel Al Ema…
$1,55M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$1,20M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Szeregowe z Zadaszonym Parkingiem przy Polach Golfowych na Yas Island Domy szeregowe zn…
$920,261
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Willa 7 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 495 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Domy z Prywatnymi Windami i Basenami w Abu Dhabi Te wolnostojące domy znajdują …
$3,07M
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,29M
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,21M
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Baia by Reportage Group to kamienice nabrzeżne na sprzedaż w Al Raha Creek, Abu Dhabi.Baia t…
$1,06M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$3,50M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 5
Reportage Village Abu Dhabi jest lokalną społecznością w mieście Khalifa.Reportage Village A…
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w nowej luksusowej społeczności Bloom Living Almeria w Abu Dhabi! Wyjątkowa infrastruk…
$2,37M
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Agencja
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Bliźniak 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Luksusowym Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami Społecznymi na Wyspie Yas w Ab…
$1,62M
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,00M
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 593 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$3,65M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 494 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$3,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 5
Baia by Reportage Group to kamienice nabrzeżne na sprzedaż w Al Raha Creek, Abu Dhabi.Baia t…
$1,08M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$993,895
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,16M
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Typy nieruchomości w Abu Zabi.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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