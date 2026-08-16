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Domy na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
6
28 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 408 m²
Liczba kondygnacji 2
Isola Villa Terra Collection: luksusowa willa na Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collection…
$16,88M
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Willa w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Powierzchnia 798 m²
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Ostatnia Okazja na Zakup Domów Szeregowych w Prestiżowym Al Hamra Village Ta inwestycja stan…
$1,04M
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Willa 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasim Al Bahr Residences to nadmorski kompleks mieszkalny na wyspie Al Marjan z apartamentam…
$5,21M
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DDA Real Estate
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Dom 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Dom 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż dostępne są dwie sypialnie w prywatnym Falcon Island, Al Hamra Village, Ras Al K…
$283,553
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Szeregowiec 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - markowe rezydencje nad morzem z pełnym serwisem, kraj…
$2,64M
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 455 m²
Liczba kondygnacji 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Willa w Dhaya, Emiraty Arabskie
Willa
Dhaya, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Powierzchnia 334 m²
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 3 pokoi w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartament z pięknym widokiem na ocean i dostęp do plaży! Wspaniały apartament do mieszkania…
$1,82M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Dom 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyspa FALCON 3BR + M TOWNHOUSE w wiosce Alhamra w Ras Al Khaimah!Przestronny dom 3BR + MID p…
$843,997
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Agencja
DDA Real Estate
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Bliźniak 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$992,481
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Willa w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Willa
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Cena zaczyna się od AED 1,752,911 XI124; Od 179 m2Marbella Villas II - Waterfront Sophystica…
$477,307
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Bliźniak 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,44M
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Szeregowiec 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w kolekcji nadmorskich luksusowych rezydencji Falcon Island od dewelopera Al Hamra…
$857,767
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasim Al Bahr Residences to nadmorski kompleks mieszkalny na wyspie Al Marjan z apartamentam…
$6,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
Ostatnia Okazja na Zakup Domów Szeregowych w Prestiżowym Al Hamra Village Ta inwestycja stan…
$1,34M
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Bliźniak 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$832,851
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Bliźniak 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,13M
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Willa 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 550 m²
Zarezerwuj dom Dream Marbella Villas na Hayat Island Zapłać 5% i przenieś się do swojego dom…
$489,910
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Willa 5 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 344 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,14M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 7 pokojów w Khuzam, Emiraty Arabskie
Dom 7 pokojów
Khuzam, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
$889,106
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Dom 6 pokojów w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 214 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,18M
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Dom 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Dom 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
* * * Ograniczona dostępność * * * Bliźniak z trzema sypialniami na prywatnej wyspie Falcon,…
$429,929
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Dom 5 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
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Szeregowiec w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 21 m²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
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Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 513 m²
Liczba kondygnacji 2
$4,11M
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DDA Real Estate
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Szeregowiec w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 27 m²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
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Dom 6 pokojów w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 457 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,17M
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Typy nieruchomości w Ras al-Chajma.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

z Widok na morze
Tanie
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