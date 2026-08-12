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Domy na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
5
509 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Przestronny willa z 3 sypialniami + pokój pokojowyReadymade willa w cichej okolicy - Damac H…
$490,130
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$1,01M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 1
Floating Residences by Buddha- Bar są unikalne luksusowe pływające rezydencje i resort stylu…
$5,99M
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DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Miasta w elitarnym kompleksie mieszkalnym Reportage Hills w Dubaju, Dubaj! Prywatny parking!…
$1,12M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Cena zaczyna się od 1 760 000 dolar 124; Od 73 m2Ocean Cove w Rashid Yachts & Marina - Water…
$479,237
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Powierzchnia 668 m²
Dubaju: 5 minut od Dubaju Rugby Sevens 8 minut od Dubai Outlet Mall 30 minut od centrum Duba…
$4,15M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Greenz przez Dunaj to strzeżona społeczność domów i willi w Dubai Academic City!Greenz by Du…
$1,18M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 6 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 838 m²
Liczba kondygnacji 13
Premium apartamenty w nowoczesnym kompleksie Casa Canal w okolicy Al Safa! Wysokie dochody z…
$14,98M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille Oferujące Łatwy Plan Płatności w Dubaju, Dubailand Luksusowe wille w Wadi Al…
$1,06M
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Dom 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 30
Bugatti Residences by BinghattiDostawa bezpłatna dla nabywcyDoświadcz pierwszego projektu Hy…
$5,74M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Raiha Stand Alone Villa w Waada jest premium prywatną willą w Dubaju Południe!Raiha Stand Al…
$1,25M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 2
Fleurs De Jardin, MBR Miasto jest ogrodzoną kolekcją willi i rezydencji w Meydan D11 z ogrod…
$7,08M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Piętro 2/2
Ibiza w DAMAC Lagoons to nowa inwestycja mieszkaniowa od DAMAC Properties, oferująca 4- i 5-…
$1,23M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$876,712
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Odkryj luksus życia w najlepszym z tego wyśmienitego 4-pokojowego kamienicy w Habtoor Grand …
$6,51M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjał Inwestycyjny w Wyjątkowym Kompleksie w Dubailand Osiedle willowe z…
$1,60M
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Dom 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 635 m²
Liczba kondygnacji 13
Premium apartamenty w nowoczesnym kompleksie Casa Canal w okolicy Al Safa! Wysokie dochody z…
$8,92M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe z Udogodnieniami Premium w JVC Dubaj Jumeirah Village Circle (JVC) jest jedną…
$1,37M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Powierzchnia 283 m²
Apartment area 283 sq. m. Balcony area 60 sq. m. Roof area 475 sq.m. About the Grand Pol…
$2,15M
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Agencja
Аталанта
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Dom 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 481 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$1,89M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille i domy w nowym projekcie Nad Al Sheba Gardens w Nad Al Sheba Gardens! Atrakc…
$3,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 4
W Pełni Umeblowane Wille z Planem Płatności 1% Miesięcznie w Dubai Academic City Ta dzielnic…
$1,18M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Wille Bentley Home z Prywatnym Basenem w Dubaju Meydan Te wille Bentley Homes znaj…
$7,44M
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Willa 20 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 20 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 20
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
Cena na zgłoszenie
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Począwszy od 1 870 000 AED 124; od 68 do 85 m2Nestled within Dubai Creek Harbour, Palace Res…
$509,190
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Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 929 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na życie i inwestycje (ROI - 5,4%)! Crest w Mohammed Bin Rashid City! W pełni um…
$23,69M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Począwszy od AED 1.800,000 EUR124; Od 166 do 172 m ²Amaranta w Villanova to przemyślany enkl…
$490,129
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Typy nieruchomości w Dubaj.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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