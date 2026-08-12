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Domy w górach na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
146
Abu Zabi
135
Ras Al Khaimah
4
Umm Al Quwain
14
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14 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — a new large compl…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$464,470
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA Z EMAARtalia   at   The   Valley   i mdash;   to nowy projekt Emaar P…
$336,508
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LDV InvestLDV Invest
Willa 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
1 - WILLA SPALOWA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autono…
$151,370
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Dom w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 2 044 m²
Dining Areas: a) Large Formal Dining Room, Ground Floor with Book Matched “Calacatta Oro Ma…
$30,12M
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Szeregowiec 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 675 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt   Portofino   i mdash; Jest to część społeczności rodzinnej Damac Lagoons, stworzone…
$1,99M
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
4 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,24M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   i mdash; nowy komp…
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 3
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$587,802
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
5 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,45M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA OD EMAARtalia   w   The   Valley   i mdash;   to nowy projekt Emaar P…
$499,045
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt   Portofino   i mdash; Jest to część społeczności rodzinnej Damac Lagoons, stworzone…
$475,347
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
3 -SPAL VILLA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autonomicz…
$355,830
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

wille
rezydencje
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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z Taras
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z Basen
z Widok na jezioro
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