  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Business Bay
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Business Bay, Emiraty Arabskie

10 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 30
Bugatti Residences by BinghattiRezerwa bezpłatna dla nabywcyDoświadcz pierwszego projektu Hy…
$5,81M
Dom 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Powierzchnia 1 218 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
Cena na żądanie
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 311 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
Cena na żądanie
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
Cena na żądanie
Bliźniak 4 pokoi w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 521 m²
Piętro 20/23
Ultraluksusowe Mieszkania z Udogodnieniami Światowej Klasy w Business Bay, Dubaj Mieszkania …
$12,98M
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 116
$3,84M
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 116
$2,28M
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 530 m²
Piętro 13/13
Zagraniczne nieruchomości od 40 tysięcy dolarów. Bezpłatne konsultacje. Pomoc w uzyskaniu st…
$8,90M
