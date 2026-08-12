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Domy z basenem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
146
Abu Zabi
135
Ras Al Khaimah
4
Umm Al Quwain
14
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17 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Sanktuarium Sobha - 4 BR w WillowsPrzestronny 4-Sypialnia Center Garden Villa (Townhouse) zn…
$1,11M
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Deweloper
Sobha Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Szeregowiec 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy! Świetna oferta: Rusza sprzedaż kamienic z 3 i 4 sypialniami niezawodnej firmy Dubai…
$736,986
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Willa 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 504 m²
Gorąca oferta!! Nowa premiera Willa z 2 sypialniami w rezydencji Nasma bez opłat za obsługę …
$285,940
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 915 m²
Elan oferuje idealny styl życia dla nowoczesnej rodziny. Z wysokiej jakości dwupoziomowymi k…
$814,247
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 8 000 m²
Liczba kondygnacji 2
5 Odnowiona niezależna willa z prywatnym basenem i ogrodem w umm suqeim 1. Bardzo ŁADNA WILL…
$3,81M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 760 m²
Najlepsza okazja inwestycyjna na rynku dubajskim! - Brak prowizji Dostępne: 3 & Kamienica z …
$816,698
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 705 m²
Z przyjemnością oferujemy tę niesamowitą kamienicę z 4 sypialniami w Jumeirah. CECHY: Dewelo…
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 3 237 m²
The best Quality Developer - Sobha. Top Appliances. Quiet Community. Luxurious Finishings. T…
$1,43M
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Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 700 m²
Z dumą ogłaszamy sprzedaż 3 bed     kamienica w Sur La Mer. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś raj…
$1,28M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 5 150 m²
5 Niezależna sypialnia VillaBUA: 4415 - 5150 Sqft Cena początkowa AED 3,5 MHarmony to dzieln…
$966,476
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 6 600 m²
Gwarantujemy teraz, że najlepiej zainwestuj na rynku w Dubaju., Zadzwoń teraz do oferty dewe…
$3,13M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 9 567 m²
CECHY VILLA - PALM JUMERIAH FROND (I) Usytuowany w idealnej lokalizacji w Palm Jumeriah na c…
$7,04M
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Willa 5 pokojów w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 10 000 m²
Najlepsza oferta willi!! Przestronna willa w Sharjah, 10% zaliczki bez opłaty agencyjnej lub…
$762,502
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 180 m²
Z przyjemnością oferujemy tę niesamowitą nową kamienicę w Meydan One w wymagającej lokalizac…
$789,738
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 799 m²
Liczba kondygnacji 2
NIESAMOWITE MORZE VILLA WIDZĄ NAJLEPSZĄ CENĘ NIE KOMISJI !!Z przyjemnością oferujemy niesamo…
$680,536
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 3 339 m²
Piętro 2/2
AL WASAYEF NIERUCHOMOŚĆ NIERUCHOMOŚCI - Wzgórza DAMAC - Brookfield 2 -Typ: THD- 5 (Pięć) Syp…
$694,424
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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