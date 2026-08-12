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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
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37
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363 obiekty total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Sobha Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 7/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
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Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i widok na zachód słońca z tarasuJacob & Co. Beachfron…
$1,14M
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Prywatny sprzedawca
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/10
Luksusowy apartament o powierzchni 146.9 m2 na 2. piętrze na wyspie Al Reem w Abu Dhabi.Ta w…
$763,256
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6
Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegan…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 19 m²
Piętro 42
Wysokie mieszkanie z dużym dachowym basenem bez ograniczeń, dużym tarasem, siłownią i zaplec…
$3,43M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Piętro 7
Olśniewające mieszkanie z udogodnieniami w stylu resortowym, zacienionymi strefami relaksacy…
$1,34M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 6/8
Beach Oasis by Azizi to prestiżowy kompleks mieszkaniowy, położony w popularnej dzielnicy St…
$284,029
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 272 m²
Piętro 49/77
Luksusowe mieszkanie z prywatnym tarasem, basenem bez ograniczeń, światowej klasy siłownią i…
$2,66M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 8/46
Premia kompleks mieszkalny położony w dzielnicy Dubai Motor City, składający się z trzech wi…
$316,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 7/8
Urokliwe mieszkanie z zachwycającym widokiem na morze, basenem, siłownią i strefami do jogi,…
$692,966
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
Piętro 14
Niezwykłe nadmorskie apartamenty z zachwycającym widokiem, elitarnymi udogodnieniami fitness…
$1,45M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Luksusowe apartamenty z panoramicznym widokiem na morze, udogodnieniami w stylu kurortowym, …
$485,966
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/9
Luksusowy Apartament Jednopokojowy nad Wodą w Mina by Azizi Doświadcz komfortu i elegancj…
$1,17M
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 11/33
Projekt - SAAS HILLSLokalizacja: Dubai Science ParkPlanowany termin dostawy - IV 2027Saas Hi…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Piętro 5/10
Apartament pierwszej klasy gotowy do klucza, z dużym tarasem, oszałamiającym basenem bez ogr…
$1,41M
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 446 m²
Piętro 3/45
W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomi…
$10,51M
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 27
Luksusowe apartamenty z sauną i łaźniami parowymi, otwartymi trawnikami rekreacyjnymi oraz s…
$1,16M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Inwestycja, która działa dla Ciebie jest w samym sercu dynamicznych Zjednoczonych Emiratów A…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 809 m²
Piętro 3/5
Super niepowtarzalna okazja dla inwestorówPocząwszy od 111,400 dolarówWysoki potencjał wzros…
$231,999
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Mieszkanie 5 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 3
Wyrafinowane mieszkanie z usługą concierge, centrum fitness, basenem i obiektami rekreacyjny…
$819,605
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 20/102
BAYZ 102 od Danube Properties – Uosobienie Luksusu w Business Bay BAYZ 102 to wieża miesz…
$684,671
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 15/33
Jade Tower by Tiger – Nowoczesne Apartamenty w Rejonie Majan Jade Tower by Tiger to elega…
$295,574
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Mieszkanie 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9
Eleganckie, nowo wybudowane mieszkanie z zachwycającym widokiem na kanał, światowej klasy si…
$1,15M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/17
1BR w Azizi Arian - styl i komfort w sercu Jebel AliPrzestronne jednopokojowe mieszkanie w n…
$264,401
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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