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Mieszkania na sprzedaż w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

;
Ajman
37
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52 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 220 m²
Zajęty, centrum Al Rashidiya 1 jest przybrzeżne domu Ajman Fish Market, w otoczeniu nabrzeża…
$163,380
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 100 m²
W prestiżowych Cornish Towers zaprezentujemy pięknie odnowiony narożnik na wysokim piętrze, …
$264,131
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Mieszkanie w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Emirates City, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 605 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki wydajności i stylu z tym 605.22 m2 studio apartament, przezna…
$107,014
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 561 m²
Ten 1.561.77 m2 apartament oferuje idealne połączenie przestrzeni, stylu i funkcjonalności. …
$352,084
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
♦️C🔺 ❗️❗️% cки🔺 ❗️%📍A⏺️⏺️Cрок c✅Студии (от 35 m2) - от $86 000❗✅1 BR (от 68.2 m2) - oт $129 …
$86,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 15/33
Komfortowy apartament w kompleksie mieszkalnym Ajman Pearl Tower C1! Wiele komfortów dla kom…
$155,929
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$306,759
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$666,181
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 941 m²
Wejdź w nowoczesny komfort z tego 941.52 m2 mieszkania, oferując idealne połączenie stylu, p…
$149,765
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$734,952
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 15/33
Komfortowy apartament w kompleksie mieszkalnym Ajman Pearl Tower C1! Wiele komfortów dla kom…
$226,187
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 377 m²
Ten 1 377 m2 apartament oferuje idealne połączenie przestrzeni, komfortu i funkcjonalności, …
$231,455
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$218,275
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$424,101
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 083 m²
Ten 1 083.87 m2 apartament oferuje rzadkie połączenie wspaniałomyślnej przestrzeni, nowoczes…
$171,549
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 405 m²
Ten 1,405.81 m2 apartament oferuje doskonałą równowagę komfortu, stylu i funkcjonalności, st…
$201,502
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 4/8
Nowy projekt mieszkalny w Al Ameera Village z dogodną lokalizacją! Wysoki dochód z wynajmu -…
$183,228
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$135,401
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 986 m²
Ten pięknie zaprojektowany 986.3 m2 apartament oferuje idealne połączenie komfortu, przestrz…
$125,258
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$274,919
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 18/35
Rockhill Tower to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą w Al Alia, Aj…
$112,760
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 088 m²
Ten 1 088.16 m2 apartament redefiniuje jednopokojowe mieszkanie z hojnym układem, eleganckie…
$223,286
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$481,852
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Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
Master community zbudowany wokół dużej laguny z malowniczych promenady nabrzeża Łączna liczb…
$140,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 494 m²
Ten imponujący apartament o powierzchni 1494 m2 oferuje doskonałą mieszankę przestrzeni, sty…
$177,540
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Kawalerka w Emirates City, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Emirates City, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 18/35
Rockhill Tower to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą w Al Alia, Aj…
$74,434
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$149,447
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 15/33
Piękny apartament w kompleksie mieszkalnym Sky Gardens Tower w okolicy Emirates City w Ajman…
$180,702
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$315,906
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 581 m²
Spanning 1.581.52 m2, ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-wanna oferuje doskonałą równ…
$367,605
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Typy nieruchomości w Adżman (emirat).

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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