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Mieszkania na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
126
Deira
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11 619 obiektów total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 7/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
TOP TOP
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/13
STAMN YUNI znajduje się w nowym Dubaju w centrum miasta Jumeirah Garden City. Położony międz…
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Deweloper
Stamn
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 8/25
1-Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Styl i komfort w sercu DubajuOdkryj nowy poziom ży…
$272,483
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 18/25
2- Sypialnia Apartament w Azizi Mediolan - Przestrzeń i komfort Inspirowany przez Elegancki …
$467,608
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$152,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$522,560
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$281,069
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$330,602
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5/20
Apartamenty ze Wspaniałym Widokiem na Naturę w Dubai Hills Estate Ta inwestycja mieszkaniowa…
$530,653
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$331,803
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Mieszkanie 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Liczba kondygnacji 12
Luksusowe Mieszkania na Sprzedaż w Prestiżowej Dzielnicy City Walk, Dubaj City Walk stanowi …
$4,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$402,325
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 8
W Pełni Umeblowane Luksusowe Apartamenty Markowe w Dubai South Dubai South Central Park szyb…
$351,456
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/20
Nieruchomości Inwestycyjne w Dubai Hills Estate z Bujnymi Terenami Zielonymi Położona w Duba…
$1,22M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 20
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe w Dubai Hills Estate Ten kompleks mieszkani…
$691,352
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/7
South Haven by Samana to kompleks mieszkalny z infrastrukturą resortu w Dubaju Industrial Ci…
$191,891
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Piętro 1/15
Prestiżowe Apartamenty z Zachwycającym Widokiem na Pole Golfowe w Dzielnicy Dubai South Ta i…
$1,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$541,058
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Mieszkania Typu Studio i z 2 Sypialniami w Stylu Francuskim w Dubai South Dubai So…
$290,183
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$796,558
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/7
South Haven by Samana to kompleks mieszkalny z infrastrukturą resortu w Dubaju Industrial Ci…
$422,545
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/6
Nowoczesne Apartamenty z Basenami w Dubai South Dubai South szybko staje się jednym z najbar…
$258,888
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty ze Wspaniałym Widokiem na Naturę w Dubai Hills Estate Ta inwestycja mieszkaniowa…
$892,514
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne Nieruchomości Na Sprzedaż W Dubai South Dubai South to jeden z najbardziej dynami…
$162,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Mieszkania w Pobliżu Mall of the Emirates w Kulturalnym Sercu Dubaju Mieszkania zn…
$1,50M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/7
South Haven by Samana - rytm życia w Dubai Industrial CitySouth Haven by Samana to nowy proj…
$276,785
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle w Dubaju z Basenem na Dachu Jumeirah Villa…
$355,944
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Typy nieruchomości w Dubaj.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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