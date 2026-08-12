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Mieszkania w górach na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
2632
Sharjah
7
Ajman
37
Abu Zabi
854
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89 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 245 m²
Madinat Jumeirah Living   Oferuje wyjątkowe i przytulne rezydencje otoczone uroczymi oazami,…
$2,72M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Riwiera Azizi i nbsp; i mdash; Jest to nowy kompleks mieszkalny na dużą skalę na brzegu krys…
$663,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
$362,650
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
APARTAMENTY 1-SPALNE APARTAMENTU OPUS W CENTRUM ŻYWNOŚCI Opus   i mdash; To imponująca wieża…
$1,07M
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 439 m²
Liczba kondygnacji 2
Strategicznie zlokalizowany i doskonale zaprojektowany kompleks   Półwysep   w samym centrum…
$2,63M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
APARTAMENTY 3-SPALNE Z INTERCENTRUMAMI PAGANI W CENTRUM ŻYWNOŚCI Projekt   DaVinci Tower   K…
$3,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Azizi Riviera and nbsp; — This is a new large-scale residential complex on the shore of a gl…
$414,409
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 17
$1,15M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the very center of…
$803,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
COMPLETION DATE: March 2027 DISTANCE TO AIRPORT: 0-50 km   TOP 3 REASONS TO BUY: …
$156,368
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
$436,426
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
$314,385
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Luxurious Mercedes-Benz-Inspired Residences in Downtown Dubai, UAE   Downtown Dubai st…
$2,99M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 1
Six Senses The Palm   i mdash; To unikalne architektoniczne arcydzieło, które stanie się naj…
$5,99M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Strategicznie zlokalizowany i doskonale zaprojektowany kompleks i nbsp; Półwysep i nbsp; w c…
$556,765
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 331 m²
3-SPALNE MIESZKANIA OPUS W CENTRUM DUBAIS Opus   i mdash; To imponująca wieża znajdująca się…
$3,79M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
Creek Palace   i mdash; nowy wieżowiec mieszkalny od   Emaar Properties   w   Obszar portu C…
$751,428
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
A fully furnished studio apartment in the Westwood by Imtiaz project in al-Furjan. This prop…
$205,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Central Park   at   City Walk   — It is an ideal place for a healthy and active lifestyle, f…
$354,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
$680,983
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Piętro 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 16
Modern apartments with private pools, in a multi-storey residential complex with developed i…
$461,407
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Modern and Luxurious Towers Overlooking Business Bay Canal, Dubai   Completion Date: D…
$625,472
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 2
APARTAMENTY DOS STAN Z 3 PAGANI W CENTRUM ŻYWNOŚCI Projekt i nbsp; DaVinci Tower   zaprojekt…
$6,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
$310,881
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Vida Residences   od dewelopera   Emaar Properties   znajduje się w centrum   Dubai Creek Ha…
$490,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
$499,124
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 264 m²
4-SPALNE APARTAMENTY Z INTERYKAMI PAGANI W CENTRUM ŻYWNOŚCI Projekt   DaVinci Tower   zaproj…
$3,87M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
1 APARTAMENTY SPALNE W MIESZKANIACH W CENTRUM ŻYWNOŚCI Rezydencje i nbsp; i ndash; położony …
$454,000
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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