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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
2632
Sharjah
7
Ajman
37
Abu Zabi
854
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28 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6
Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegan…
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 19 m²
Piętro 42
Wysokie mieszkanie z dużym dachowym basenem bez ograniczeń, dużym tarasem, siłownią i zaplec…
$3,43M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 27
Luksusowe apartamenty z sauną i łaźniami parowymi, otwartymi trawnikami rekreacyjnymi oraz s…
$1,16M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Piętro 25
Urokliwe mieszkanie na środkowym piętrze z basenem z nieskończonymi krawędziami, pawilonem j…
$703,336
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Dubai Palm JumeirahOpisPASSO Residences - Palm Jumeirah, DubajPASSO Mieszkańcy znajdują się …
$1,21M
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ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Piętro 22
Apartament pierwszej klasy z centrum spa, bieżnią do biegania na powietrzu, ogrodem jogi, si…
$1,34M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
Piętro 13
Wykwintne mieszkanie nad wodą z zachwycającym tarasem z widokiem na kanał, prywatnym basenem…
$2,80M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 33
Olśniewające miejskie mieszkanie z basenem na podbijsku, światowej klasy siłownią i unikalną…
$1,41M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 9
Niesamowite nadmorskie mieszkanie z prywatnym tarasem, promenadą przy marinie, udogodnieniam…
$328,659
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6
Urocze mieszkanie z dostępem do basenu bez ograniczeń, strefami wellness i prywatnym, zagosp…
$846,835
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 10 m²
Piętro 22
Podwyższony apartament miejski z udogodnieniami rekreacyjnymi, centrum spa, basen na podium,…
$883,050
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 10
Atrakcyjne mieszkanie z ekskluzywnymi wykończeniami, strefami fitness lifestyle'owymi i spok…
$1,03M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 m²
Piętro 22
Olśniewające mieszkanie z panoramicznym basenem, promenadą handlową, światowej klasy siłowni…
$1,27M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 22
Ultraluksusowe apartamenty z dostępem do basenu na dnie, siłownią, wellness spa i studiami r…
$1,46M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 252 m²
Piętro 34
Prestiżowe mieszkanie nad wodą z widokiem na prywatny basen i kanał, centrum spa, siłownia, …
$5,45M
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 41
Wspaniałe mieszkanie nad wodą z basenem bez ograniczeń, światowej klasy siłownią i przestrze…
$1,18M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 740 m²
Wspaniała nieruchomość na sprzedaż.. Najlepsza inwestycja na rynku dubajskim.. ŻADNY AGENT N…
$321,342
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 17/100
Doświadcz niezrównanego stylu życia w Burj Binghatti Jacob & Co Residences, gdzie luksus spo…
$2,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 12
Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills…
$152,714
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 53/100
Burj Binghatti Jacob & Co Residences, położony w samym sercu zatoki biznesowej, przedefiniuj…
$3,85M
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 3
Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE The pro…
$743,820
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 901 m²
Al Waseef Real Estate Company ogłasza największe projekty komercyjne w Zatoce Perskiej, gdzi…
$367,637
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Piętro 83/100
Burj Binghatti Jacob & Co Residences, położony w samym sercu zatoki biznesowej, ponownie okr…
$8,54M
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 20/28
Lokalizacja: JLT ( Jumeirah Lakes Towers ) Ukończenie: 2023 Plan płatności: 50% w procesie b…
$217,000
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 100/100
Położony w samym sercu Dubai Creek Harbour, te markowe nowe apartamenty oferują wyjątkową mi…
$48,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 37
Upper House — kompleks mieszkaniowy Ellingtona z widokiem na Dubai Marina, jeziora i pola go…
$830,872
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 742 m²
Oferta specjalna !!! Zwolnienie w 100% DLD 3 lata zwolnienia z opłaty za obsługę - W pełni u…
$339,315
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 38
Apartments with views of the city, sea and lakes, in a complex Viewz with developed infrastr…
$1,76M
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Typy nieruchomości w Emiraty Arabskie.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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