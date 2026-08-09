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Mieszkania na sprzedaż w Deira, Emiraty Arabskie

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58 obiektów total found
Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
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Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Stamn
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff to kompleks mi…
$566,066
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piętro 4/8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium…
$816,627
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 377 m²
Piętro 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff to kompleks mi…
$1,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 7/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Deweloper
Stamn
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English
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium…
$544,327
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 6/12
Maravea Residences to butikowa rezydencja na Dubai Islands przez Enzo Developers.Maravea Res…
$506,069
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 4/8
Nowoczesne apartamenty w nowym projekcie TIVANO na Wyspach Dubaju! Apartamenty z prywatnym b…
$955,457
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/12
Maravea Residences to butikowa rezydencja na Dubai Islands przez Enzo Developers.Maravea Res…
$680,558
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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English
Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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English
Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Piętro 7/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 6/11
Zatoka Flora Rezydencje: nieruchomości butikowe na Wyspach Dubaju!Fora Bay Residences to pre…
$447,796
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff to kompleks mi…
$891,197
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4/8
Nowoczesne apartamenty w nowym projekcie TIVANO na Wyspach Dubaju! Apartamenty z prywatnym b…
$639,752
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Stamn
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Ten nowoczesny apartament 1-pokojowy oferuje komfortowe i dobrze zaplanowane mieszkanie we w…
$183,013
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 6/12
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Coastal Haven na Wyspach Dubaju! Spektakula…
$1,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 87 m²
Ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami oferuje przestronne i wygodne życie we współcz…
$302,465
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Agencja
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Piętro 6/11
Zatoka Flora Rezydencje: nieruchomości butikowe na Wyspach Dubaju!Fora Bay Residences to pre…
$964,752
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 9/18
Sea Cliff by Imtiaz Developments: Coastal Property on Dubai Islands!Sea Cliff to kompleks mi…
$1,26M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 119 m²
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami oferuje komfortową rodzinę mieszkającą w now…
$412,054
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 343 m²
Piętro 4/8
Nowoczesne apartamenty w nowym projekcie TIVANO na Wyspach Dubaju! Apartamenty z prywatnym b…
$2,73M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Piętro 4/8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium…
$707,707
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
Cena na zgłoszenie
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
Piętro 8/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Deweloper
Stamn
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$868,092
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Agencja
DDA Real Estate
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