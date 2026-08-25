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Mieszkania w górach na sprzedaż w Yalova, Turcja

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Ciftlikkoy
11
Termal
6
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28 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$62 457
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$203 131
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Mieszkanie 3 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Mieszkania w Pobliżu Udogodnień w Armutlu, Yalova Yalova, dzięki bliskości dużych miast, dog…
$93 977
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$103 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$114 407
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Mieszkanie 4 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$130 751
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$72 964
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Mieszkanie 4 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$130 751
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$72 964
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$89 348
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty w Kompleksie w Centrum Yalovy Yalova to jedno z najczęściej wybieran…
$142 425
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$130 751
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$155 267
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
1-Pokojowe Apartamenty Blisko Uniwersytetu w Yalova Yalova to jedno z popularniejszych miast…
$78 217
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Mieszkanie 3 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$103 948
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Mieszkanie 2 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$95 145
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$245 158
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Yalovie Yalova jest i…
$103 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$115 575
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$74 131
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$407 430
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Mieszkanie 2 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Mieszkania z 1 Sypialnią i Bogatą Infrastrukturą w Armutlu, Yalova Yalova to piękne miasto p…
$58 371
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$149 430
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Mieszkanie 4 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$129 584
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$116 742
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Mieszkanie 2 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Nieruchomości w Projekcie Hotelowym w Termal Yalova Yalova ma korzystną lokalizację w pobliż…
$349 059
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Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Butikowym Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Yalovie Yalova jest i…
$93 977
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Mieszkanie 1 pokój w Marmara Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Marmara Region, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
$73 887
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Typy nieruchomości w Yalova.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Yalova, Turcja

z Ogród
z Taras
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