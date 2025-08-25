Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı

Apartamenty z Ogrzewaniem Podłogowym w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Antalyi Konyaaltı

Apartamenty z widokiem na góry i przyrodę znajdują się w dzielnicy Hurma w dzielnicy Konyaaltı w Antalyi. Hurma to jeden z najbardziej preferowanych regionów Antalyi, ze swoim doskonałym położeniem blisko morza. W tej okolicy znajduje się także słynna na całym świecie plaża Konyaaltı.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi Konyaaltı znajdują się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb. Obiekt znajduje się także 2,5 km od plaży Konyaaltı, 2,6 km od portu jachtowego Setur Marina, 2,9 km od kolejki linowej Sarısu, 5,4 km od szpitala Olympos, 13 km od Kaleiçi i 26,5 km od lotniska w Antalyi.

Apartamenty z widokiem na góry znajdują się w inwestycji wybudowanej na działce o powierzchni 2.435 m². W projekcie dostępne są apartamenty z 1 sypialnią oraz 2-3 apartamenty dwupoziomowe. Kompleks posiada ekskluzywne udogodnienia, takie jak basen, basen dla dzieci, winda, park dla dzieci, centrum fitness, sauna, sala gier, sala bilardowa, pergole i całodobowy system kamer bezpieczeństwa.

Apartamenty o nowoczesnym wystroju składają się z sypialni, salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. Apartamenty na parterze dysponują prywatnym ogrodem, a apartamenty dwupoziomowe na najwyższym piętrze dysponują tarasem.

AYT-04251