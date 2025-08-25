  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Konyaalti
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı

Konyaalti, Turcja
od
$130,672
;
45
Zostawić wniosek
ID: 27865
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Konyaalti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Ogrzewaniem Podłogowym w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Antalyi Konyaaltı

Apartamenty z widokiem na góry i przyrodę znajdują się w dzielnicy Hurma w dzielnicy Konyaaltı w Antalyi. Hurma to jeden z najbardziej preferowanych regionów Antalyi, ze swoim doskonałym położeniem blisko morza. W tej okolicy znajduje się także słynna na całym świecie plaża Konyaaltı.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi Konyaaltı znajdują się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb. Obiekt znajduje się także 2,5 km od plaży Konyaaltı, 2,6 km od portu jachtowego Setur Marina, 2,9 km od kolejki linowej Sarısu, 5,4 km od szpitala Olympos, 13 km od Kaleiçi i 26,5 km od lotniska w Antalyi.

Apartamenty z widokiem na góry znajdują się w inwestycji wybudowanej na działce o powierzchni 2.435 m². W projekcie dostępne są apartamenty z 1 sypialnią oraz 2-3 apartamenty dwupoziomowe. Kompleks posiada ekskluzywne udogodnienia, takie jak basen, basen dla dzieci, winda, park dla dzieci, centrum fitness, sauna, sala gier, sala bilardowa, pergole i całodobowy system kamer bezpieczeństwa.

Apartamenty o nowoczesnym wystroju składają się z sypialni, salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. Apartamenty na parterze dysponują prywatnym ogrodem, a apartamenty dwupoziomowe na najwyższym piętrze dysponują tarasem.


AYT-04251

Lokalizacja na mapie

Konyaalti, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$308,790
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Oba, Turcja
od
$131,331
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$67,584
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in a prestigious rapidly developing area
Alanya, Turcja
od
$154,821
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı
Konyaalti, Turcja
od
$130,672
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Tower complex on the first coastline.
Mahmutlar, Turcja
od
$258,395
Opcje wykończenia Gotowe
Wideo z mieszkania zostanie wysłane na życzenie.Umeblowany apartament z dwoma sypialniami (2 + 1), 120 m2 na 3 piętrze.Apartament składa się z kuchni - salon, dwie sypialnie, dwie łazienki, balkon, widok na góry.Morze Konak Wieża to luksusowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą pierw…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$194,491
Kompleks oferuje apartamenty z 1-2 sypialnie dostosowane do różnych stylów życia, w tym ogrodniczych jednostek dla miłośników przyrody.Cechy:3 piętra parkingu wewnętrznego ze stacjami ładowania EVOdbiór i bezpieczeństwo 24 / 7Salon fitness dla zdrowego stylu życiaZakończenie - marzec 2027 r.…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$457,625
Oferujemy wille z ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się dwa baseny i piaszczysta plaża, basen dla dzieci, restauracje i sklepy, centrum fitness, terenów zielonych krajobrazu, ochrony wokół zegara i nadzoru wideo, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakoń…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje