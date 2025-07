Dzielnica mieszkaniowa centrally Located Penthouse in Oba, Alanya close to the Beach

- Centralnie położony penthouse na sprzedaż w Alanyi w rejonie Cikcilli. Ta nieruchomość w małym spokojnym bloku, w sumie 12 mieszkań w jednym bloku. Centralnie położony penthouse blisko plaży Jeśli szukasz dużego mieszkania w pobliżu wszystkich udogodnień socjalnych, plaży i restauracji w przystępnej cenie, ta nieruchomość jest dla Ciebie. Ten blok został zbudowany w 2006 roku przez popularną firmę budowlaną, a ogólny stan zewnętrzny i wnętrze mieszkania są bardzo dobre. Basen działa prawidłowo, schody są czyste, konserwacja windy odbywa się co miesiąc. Ten duży penthouse w Alanyi, zaledwie 200 metrów od centrum handlowego Alanyum, zaledwie kilka kroków od restauracji, supermarketu, plaży, szkoły i apteki. Centralnie położone apartamenty na sprzedaż w Alanyi w okolicy Cikcilli. Ta nieruchomość oferuje wysokiej jakości udogodnienia i nowoczesny wygląd zewnętrzny. Jeśli szukasz nowego mieszkania w Alanyi w pobliżu Kleopatry i centrum miasta, ta opcja jest dla Ciebie. Yu może również dojść do bardzo popularnego przez turystów centrum Oba. Znajdziemy duży salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie na pierwszym piętrze i drugie piętro, jedną sypialnię i salon. Cechy wnętrza penthousethe ściany mieszkania są pomalowane satynową farbą, a podłogi pokryte są najwyższej jakości ceramiką. Są to w pełni wyposażone apartamenty, w tym wyposażone szafki kuchenne, wszystkie urządzenia kuchenne, telewizor, klimatyzatory, podgrzewacz wody, szafy i łóżka.