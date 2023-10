New residence with a swimming pool and terraces, Aksu, Turkey

Avsallar, Turcja

od €93,357

55–80 m² 2

Poddaj się: 2023

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Eco City — to zamknięty kompleks ekologiczny położony w najbardziej zielonej strefie pięknego kurortu Alanya, miasta Avsallar. Złożona infrastruktura: - Przestronny parking; - odkryty basen z dedykowanym basenem dla dzieci; - Mini park wodny; - plac zabaw; - Studio jogi i pilatesu; - sala fitness z symulatorami cardio i mocy; - kort tenisowy; - Pokój do masażu; - sauna; - Hamam; - dziecinnie proste; - duży salon biblioteczny do współpracy; - Rozmowy i miejsce do grillowania; - Kino; - bilard, tenis stołowy; - Supermarket. Lokalizacja: - 1000 m. Na plażę Orman Kampa. - 1300 m. Do centrum Avsallar. - 2 km. na słynną plażę Ingecum. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!