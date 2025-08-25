Rezydencja Nordic Art 2

Nowy projekt klasy premium NORDIC ART 2 jest nową generacją rezydencji mieszkalnej, która łączy wszystkie cechy kurortu i inwestycji atrakcyjne luksusowe nieruchomości.
Początek budowy: październik 2024.
Koniec budowy: grudzień 2026.
Unikalną lokalizacją jest pierwsza linia brzegowa.
Kompleks znajduje się w największym i najbardziej rozwiniętym obszarze Alanya - Mahmutlar. Pierwsza linia brzegowa od południa, aktywna ulica Barbaros od północy, główne punkty przyciągania w promieniu 300 metrów - nowoczesne centrum handlowe, rynek rolniczy, popularne kawiarnie i restauracje, parki i place zabaw - wszystko to tworzy wartość i unikalność tej oferty.
Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków dwupiętrowych, połączonych o łącznej powierzchni 4373 m2. Kompleks posiada 92 apartamenty i 4 lokale handlowe.
Oferuje wybór układu apartamentów:
Obudowa jest sprzedawana z wykończeniem klasy premium:
Infrastruktura wspólnych obszarów sprawi, że Twoje życie wielowymiarowe, jasne i wygodne:
Oferujemy wygodny plan płatności z bezinteresownymi ratami do 15 grudnia 2026 z zaliczką w wysokości 30%.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt przez telefon podany w profilu.