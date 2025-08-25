Rezydencja Nordic Art 2

Nowy projekt klasy premium NORDIC ART 2 jest nową generacją rezydencji mieszkalnej, która łączy wszystkie cechy kurortu i inwestycji atrakcyjne luksusowe nieruchomości.

Początek budowy: październik 2024.

Koniec budowy: grudzień 2026.

Unikalną lokalizacją jest pierwsza linia brzegowa.

Kompleks znajduje się w największym i najbardziej rozwiniętym obszarze Alanya - Mahmutlar. Pierwsza linia brzegowa od południa, aktywna ulica Barbaros od północy, główne punkty przyciągania w promieniu 300 metrów - nowoczesne centrum handlowe, rynek rolniczy, popularne kawiarnie i restauracje, parki i place zabaw - wszystko to tworzy wartość i unikalność tej oferty.

Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków dwupiętrowych, połączonych o łącznej powierzchni 4373 m2. Kompleks posiada 92 apartamenty i 4 lokale handlowe.

Oferuje wybór układu apartamentów:

1 + 1 powierzchnia 57,5 m2,

2 + 1 powierzchnia 87 m2 i 93,5 m2,

2 + 1 duplikaty o powierzchni 100- 117 m2

4 + 1 duplikaty o powierzchni 147- 187 m2

Obudowa jest sprzedawana z wykończeniem klasy premium:

Panoramiczne szyby, podwójne szyby, profil aluminiowy

Sufity dwupoziomowe z wbudowanym oświetleniem

Stalowe drzwi wejściowe z potrójną ochroną

Drzwi wewnętrzne i zestaw kuchenny z lakierowanego MDF

Pokrycie podłogowe - porcelana

Okrycie ścian - zmywalna farba

Poddasze i fartuch kuchenny z kamienia naturalnego

Wysokiej jakości kanalizacja w łazienkach

Elektryczne ogrzewanie podłogi w łazienkach

Infrastruktura wspólnych obszarów sprawi, że Twoje życie wielowymiarowe, jasne i wygodne:

Basen odkryty

Ogrzewany basen kryty

Plac zabaw dla dzieci

Pokój zabaw dla dzieci

Sauna, Hamam i rzymska łaźnia parowa w strefie SPA

Parking otwarty i zadaszony

Kort tenisowy

Generator

Oferujemy wygodny plan płatności z bezinteresownymi ratami do 15 grudnia 2026 z zaliczką w wysokości 30%.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt przez telefon podany w profilu.