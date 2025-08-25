  1. Realting.com
Rezydencja Nordic Art 2

Mahmutlar, Turcja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
10 1
ID: 24534
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Nowy projekt klasy premium NORDIC ART 2 jest nową generacją rezydencji mieszkalnej, która łączy wszystkie cechy kurortu i inwestycji atrakcyjne luksusowe nieruchomości.

Początek budowy: październik 2024.

Koniec budowy: grudzień 2026.

Unikalną lokalizacją jest pierwsza linia brzegowa.

Kompleks znajduje się w największym i najbardziej rozwiniętym obszarze Alanya - Mahmutlar. Pierwsza linia brzegowa od południa, aktywna ulica Barbaros od północy, główne punkty przyciągania w promieniu 300 metrów - nowoczesne centrum handlowe, rynek rolniczy, popularne kawiarnie i restauracje, parki i place zabaw - wszystko to tworzy wartość i unikalność tej oferty.

Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków dwupiętrowych, połączonych o łącznej powierzchni 4373 m2. Kompleks posiada 92 apartamenty i 4 lokale handlowe.

Oferuje wybór układu apartamentów:

  • 1 + 1 powierzchnia 57,5 m2,
  • 2 + 1 powierzchnia 87 m2 i 93,5 m2,
  • 2 + 1 duplikaty o powierzchni 100- 117 m2
  • 4 + 1 duplikaty o powierzchni 147- 187 m2

Obudowa jest sprzedawana z wykończeniem klasy premium:

  • Panoramiczne szyby, podwójne szyby, profil aluminiowy
  • Sufity dwupoziomowe z wbudowanym oświetleniem
  • Stalowe drzwi wejściowe z potrójną ochroną
  • Drzwi wewnętrzne i zestaw kuchenny z lakierowanego MDF
  • Pokrycie podłogowe - porcelana
  • Okrycie ścian - zmywalna farba
  • Poddasze i fartuch kuchenny z kamienia naturalnego
  • Wysokiej jakości kanalizacja w łazienkach
  • Elektryczne ogrzewanie podłogi w łazienkach

Infrastruktura wspólnych obszarów sprawi, że Twoje życie wielowymiarowe, jasne i wygodne:

  • Basen odkryty
  • Ogrzewany basen kryty
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Sauna, Hamam i rzymska łaźnia parowa w strefie SPA
  • Parking otwarty i zadaszony
  • Kort tenisowy
  • Generator

Oferujemy wygodny plan płatności z bezinteresownymi ratami do 15 grudnia 2026 z zaliczką w wysokości 30%.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt przez telefon podany w profilu.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja rezydencja Nordic Art 2

Państwo przegląda
