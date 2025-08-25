  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł

Kartal, Turcja
od
$1,97M
;
14
ID: 27742
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    23

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenami w Kartal, Stambuł

Kartal, położony po azjatyckiej stronie Stambułu, to dynamiczna dzielnica oferująca wyjątkowe widoki na morze i Wyspy Książęce dzięki swojej nadbrzeżnej lokalizacji, a także tereny campingowe w bogatym w tlen Lesie Aydos. Nadmorska linia Kartal oferuje ścieżki spacerowe, parki, miejsca na koncerty i wydarzenia, centra handlowe i rozrywki, co zapewnia aktywny i przyjemny styl życia. Kartal wyróżnia się również bliskością stacji kolejowej Marmaray, przystanków metra, przystani promowej oraz lotniska, a także promenad i terenów zielonych.

Apartamenty na sprzedaż w Kartal, Stambuł, znajdują się w idealnej lokalizacji: 50 m od najbliższego marketu, 100 m od szkół prywatnych, 200 m od nadmorskiej ścieżki spacerowej, 750 m od stacji kolejowej Marmaray, 2 km od stacji metra, 3 km od centrum handlowego, 20 km od lotniska Sabiha Gökçen, 22 km od Tunelu Euroazjatyckiego oraz 32 km od Mostu Męczenników 15 Lipca (znanego również jako Most Bosforski).

Projekt składa się z 2 bloków i 206 lokali mieszkalnych. Oferuje m.in. zewnętrzne i wewnętrzne miejsca parkingowe, otwarte i kryte baseny, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy energii słonecznej, ścieżki spacerowe, saunę, łaźnię turecką, kawiarnię, plac zabaw dla dzieci, klub towarzyski, wspólny ogród, kort tenisowy, usługi recepcyjne, boisko do koszykówki, kort do squasha, dozorcę, ochronę oraz monitoring.

Apartamenty z widokiem na morze wyposażone są w zestaw kuchenny do zabudowy, zaawansowany system filtracji wody, wannę, pralnię, kabinę prysznicową, garderobę, łazienkę en-suite, system inteligentnego domu, system okien z PVC, balkon, taras, centralny system telewizji satelitarnej, łazienkę w stylu Hilton, balkon oraz drzwi stalowe.


IST-01678

Lokalizacja na mapie

Kartal, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
