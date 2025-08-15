Kompleks mieszkalny Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.

Na życzenie prześlemy zdjęcia apartamentów.

Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Oba:

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 135 000 EUR (bez mebli)

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 155 000 EUR (umeblowany)

Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 110 m² – 230 000 EUR (umeblowany)

Victory Garden Oba to nowy kompleks mieszkaniowy klasy PREMIUM z pełnym wyposażeniem, położony w prestiżowej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu niezbędnej infrastruktury, zaledwie 800 metrów od morza i plaż.

W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują się prywatne i publiczne placówki edukacyjne oraz przedszkola. Sklepy, supermarkety, targ rolny i hipermarket Metro.

Kompleks składa się z 7 czteropiętrowych budynków, zlokalizowanych na powierzchni 14 900 m², w sumie 178 apartamentów.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony

Zagospodarowany ogród

Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami

Bar przy basenie

Strefa do opalania i relaksu

Windyki

Sala fitness

Basen kryty

Hammam

Łaźnia parowa

Sauna

Masaż

Miniklub

Kino

Kawiarnia

Publiczny internet bezprzewodowy

Telewizja satelitarna

Miejsce do grillowania

Kort tenisowy

Agregat prądotwórczy

Dozorca

Podjazd dla wózków inwalidzkich

Parking

Automatyczne oświetlenie

Teren ogrodzony

Ochrona i monitoring 24/7

Doskonała lokalizacja:

Hypermarket Metro - 250 metrów

Sklepy spożywcze - 20 metrów

Przedszkole - 100 metrów

Kawiarnie i restauracje w zasięgu spaceru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/pisemny.