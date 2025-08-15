Kompleks mieszkalny Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.

  1. Realting.com
Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.

Oba, Turcja
od
$160,804
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
ID: 27434
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na życzenie prześlemy zdjęcia apartamentów.

Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Oba:

  • Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 135 000 EUR (bez mebli)
  • Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 155 000 EUR (umeblowany)
  • Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 110 m² – 230 000 EUR (umeblowany)

Victory Garden Oba to nowy kompleks mieszkaniowy klasy PREMIUM z pełnym wyposażeniem, położony w prestiżowej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu niezbędnej infrastruktury, zaledwie 800 metrów od morza i plaż.

W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują się prywatne i publiczne placówki edukacyjne oraz przedszkola. Sklepy, supermarkety, targ rolny i hipermarket Metro.

Kompleks składa się z 7 czteropiętrowych budynków, zlokalizowanych na powierzchni 14 900 m², w sumie 178 apartamentów.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Zagospodarowany ogród
  • Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Bar przy basenie
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Windyki
  • Sala fitness
  • Basen kryty
  • Hammam
  • Łaźnia parowa
  • Sauna
  • Masaż
  • Miniklub
  • Kino
  • Kawiarnia
  • Publiczny internet bezprzewodowy
  • Telewizja satelitarna
  • Miejsce do grillowania
  • Kort tenisowy
  • Agregat prądotwórczy
  • Dozorca
  • Podjazd dla wózków inwalidzkich
  • Parking
  • Automatyczne oświetlenie
  • Teren ogrodzony
  • Ochrona i monitoring 24/7

Doskonała lokalizacja:

  • Hypermarket Metro - 250 metrów
  • Sklepy spożywcze - 20 metrów
  • Przedszkole - 100 metrów
  • Kawiarnie i restauracje w zasięgu spaceru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/pisemny.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

