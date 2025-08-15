Kompleks mieszkalny Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.

Na życzenie prześlemy zdjęcia apartamentów.
Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Oba:
Victory Garden Oba to nowy kompleks mieszkaniowy klasy PREMIUM z pełnym wyposażeniem, położony w prestiżowej dzielnicy Oba w Alanyi, w otoczeniu niezbędnej infrastruktury, zaledwie 800 metrów od morza i plaż.
W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują się prywatne i publiczne placówki edukacyjne oraz przedszkola. Sklepy, supermarkety, targ rolny i hipermarket Metro.
Kompleks składa się z 7 czteropiętrowych budynków, zlokalizowanych na powierzchni 14 900 m², w sumie 178 apartamentów.
Termin ukończenia: 2023 r.
Infrastruktura:
Doskonała lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/pisemny.