Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Turcja, Alanya, OBA

BEST HOME Developer, DOWN TOWN Kompleks mieszkaniowy 4 Obudowy na 4 piętrach Do morza: 350m

? Apartamenty: 1 + 1 - od 57,2 ( m2 ) Od 255 000 € 2 + 1 - Dupleks - od 120,8 ( m2 ) Od 480,0 <TAG1.

Rozpoczęcie budowy: grudzień 2022 r.

Uruchomienie: grudzień 2024 r.

? Złożona infrastruktura: basen zewnętrzny 440m2 • jacuzzi • basen dla dzieci • plac zabaw • Lobby-Cafe 110m2 • basen kryty • VİP-SPA • łaźnia turecka • sauna • pokoje masażu • Strefa rekreacyjna • Siłownia • Pokój gier dla dzieci • Kawiarnia 266m2 • Otwarty parking • Zamknięty parking • Strefa Wi-Fi • Telewizja satelitarna • Podświetlenie terytorium • Sprzęt generatora

Umeblowanie w apartamentach: ✅ Wbudowane meble w kuchni i łazienkach. ✅ Wbudowana szafa na korytarzu ✅ Pełny pakiet sprzętu gospodarstwa domowego ✅ Klimatyzacja w każdym pokoju ✅ Ogrzewanie podłogowe w łazienkach + Instalacja hydrauliczna ? Nadaje się do obywatelstwa tureckiego ?

? Uzyskaj więcej informacji na temat zakupu mieszkania na czacie lub telefonicznie. Zadzwoń lub napisz!

