  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Oba, Turcja
od
$281,825
;
13
Zostawić wniosek
ID: 2012
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Turcja, Alanya, OBA
BEST HOME Developer, DOWN TOWN Kompleks mieszkaniowy 4 Obudowy na 4 piętrach Do morza: 350m

? Apartamenty: 1 + 1 - od 57,2 ( m2 ) Od 255 000 € 2 + 1 - Dupleks - od 120,8 ( m2 ) Od 480,0 <TAG1.
Rozpoczęcie budowy: grudzień 2022 r.
Uruchomienie: grudzień 2024 r.

? Złożona infrastruktura: basen zewnętrzny 440m2 • jacuzzi • basen dla dzieci • plac zabaw • Lobby-Cafe 110m2 • basen kryty • VİP-SPA • łaźnia turecka • sauna • pokoje masażu • Strefa rekreacyjna • Siłownia • Pokój gier dla dzieci • Kawiarnia 266m2 • Otwarty parking • Zamknięty parking • Strefa Wi-Fi • Telewizja satelitarna • Podświetlenie terytorium • Sprzęt generatora  

Umeblowanie w apartamentach: ✅ Wbudowane meble w kuchni i łazienkach. ✅ Wbudowana szafa na korytarzu ✅ Pełny pakiet sprzętu gospodarstwa domowego ✅ Klimatyzacja w każdym pokoju ✅ Ogrzewanie podłogowe w łazienkach + Instalacja hydrauliczna ? Nadaje się do obywatelstwa tureckiego ?
? Uzyskaj więcej informacji na temat zakupu mieszkania na czacie lub telefonicznie. Zadzwoń lub napisz!
Nieruchomości zagraniczne 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. KWARTAŁY DO ETAPU BUDOWLANIA DO CELU TEGO SAMEGO. DUŻA PODSTAWA PODSTAWY PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ MIESZKANIA NA NAJBARDZIEJ KORZYŚCI Z DOCHODEM WYSOKIEGO WYNAJMU. ZAPRASZONE NA WSZYSTKICH ETAPACH WYKONANYCH I POMOCY W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Mieszkanie w Alanyi. Mieszkanie w Antalyi. Villa Antalya. Villa Alanya. Nieruchomości Turcja

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Aksu, Turcja
od
$139,227
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$230,718
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Esenyurt, Turcja
od
$200,000
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Oba, Turcja
od
$207,909
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$301,951
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turcja
od
$281,825
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$882,697
W rezydencji znajduje się duża zieleń, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, ścieżka spacerowa, kryty basen, sauna, centrum fitness.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Przedszkole - 100 metrówSzkoła podstawowa - 200 metrówKolegium - 1,5 kmNajbliższy szpital…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Turcja
od
$147,986
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na góry.W rezydencji znajduje się basen, parking, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, barbecue area.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweInterkom wideoZawieszone sufity i miejsce ukry…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mahmutlar, Turcja
od
$147,243
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany dwupoziomowy z dwoma sypialniami (2 + 1) 135 m2 w kompleksie Lumos Residence.Kuchnia w stylu amerykańskim - salon, 2 sypialnie, 2 łazienki, wysokie piętro.Lumos Residence to piękny nowy kompleks mieszkalny, położony przy ulicy Ataturk w centralnej części dzielnicy Mahmutlar.Odległ…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje