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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey We o…
$816,443
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Typy nieruchomości w Kocaeli.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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