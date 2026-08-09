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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

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Izmit
9
Basiskele
8
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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$183,430
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Mieszkanie 4 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$202,319
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Mieszkanie 6 pokojów w Izmit, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Izmit, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$441,633
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Condo 6 pokojów w Marmara Region, Turcja
Condo 6 pokojów
Marmara Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Mieszkanie 5 pokojów w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Mieszkanie 9 pokojów w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 9 pokojów
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey …
$2,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Akpinar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akpinar Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Typy nieruchomości w Kocaeli.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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