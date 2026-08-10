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Wille z basenem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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3 obiekty total found
Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Willa 4 pokoi w Fatih, Turcja
Willa 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
ID ST BI- 382Informacje podstawowe:Okręg BahçeşehirTermin zakończenia budowy: kwiecień 2025 …
$690,000
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Willa 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

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z Ogród
z Taras
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z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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