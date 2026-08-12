Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Stambuł
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

;
Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$2,05M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 7 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 394 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe wille nad morzem w Büyükçekmece Stambuł Eleganckie wille znajdują się w kompleksie w…
$1,20M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Stambule Büyükçekmece Willa z prywatnym basenem znajdu…
$744,375
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille Wolnostojące Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Stambule Şile Şile, nadmors…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
$1,88M
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Informacje ogólne Lokalizacja: Buyukcekmekme/Kumburgaz  Firma budowlana: ACET  Powierzchn…
$942,874
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 8 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się