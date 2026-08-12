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Wille w górach na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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