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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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mieszkania
145
domy
6
161 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/10
$172,220
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$91,334
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/10
$172,220
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
W Gazipaşa Pazarcı, na Wysokiej Jakości Osiedlu z Otwartą Przestrzenią Wokół, na Którym Wszy…
$58,375
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/10
$156,039
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$127,172
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$83,990
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/10
$159,506
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/10
$165,285
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Mieszkanie w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie
Gazipasa, Turcja
D: 631🏡 Gazipasha Nether124; Pazardji district Nether124; 1 km do morzaApartament na sprzeda…
$50,100
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/10
$165,285
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/10
$169,909
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/10
$160,662
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/10
$150,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$115,312
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 10
$131,766
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/10
$179,156
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Gazipaşa Pazarcı, widok na Park Tropikalny Apartamenty 1+1 w wysokiej jakości kompleksie A…
$83,030
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
$175,688
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$84,217
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Dom w Gazipasa, Turcja
Dom
Gazipasa, Turcja
Apartament z widokiem na morze w Gazypaşa - 2BR, taras i prywatny ogród (Panorama Residence)…
$199,088
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Co masz: Stylowe i w pełni umeblowane mieszkanie 1 + 1 w nowym nowoczesnym kompleksie mieszk…
$81,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co otrzymasz: Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w cichej okolicy Gazipasa. G…
$88,498
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament w Gazipaşa na sprzedażApartament w Gazipaşa na sprzedaż - Ten apartament w Gazypa…
$70,452
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/5
Lokalizacja centrum handlowego Gazipaşa Wysokiej jakości konstrukcja Cumhuriyet / Pazarcı …
$81,302
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/10
$169,909
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$150,255
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
Co masz: Bright umeblowane mieszkanie planowanie 1 + 1 o łącznej powierzchni 50 m2 w nowym k…
$69,371
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Las oraz Bogatymi Udogodnieniami w Centrum Gazipaşa Położ…
$110,568
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7
Co otrzymasz: Nowoczesny 1 + 1 apartament o powierzchni 64,5 m2, położony na 7. piętrze nowe…
$107,269
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