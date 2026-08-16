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Lokale Biurowe w Central Anatolia Region, Turcja

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Eskisehir
4
Ankara
3
Golbasi
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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7 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$193,977
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Pomieszczenie biurowe 160 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
$6,98M
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Pomieszczenie biurowe 125 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
$4,59M
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
$2,64M
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
$5,23M
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Pomieszczenie biurowe 55 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$198,959
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$133,936
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

nieruchomości komercyjne
sklepy
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