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Lokale Biurowe w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
11
Yalova
6
Yalova Merkez
5
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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17 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 95 m² w Süreyya Opera, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Süreyya Opera, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
$12,09M
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Pomieszczenie biurowe 85 m² w Sariyer, Turcja
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Sariyer, Turcja
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 65
Przestronne Biura w Pobliżu Autostrady TEM w Stambule Sarıyer Przestronne biura w pobliżu au…
$725,910
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Pomieszczenie biurowe 41 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 41 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Sklepy przy Autostradzie do Stambułu w Yalova Gaziosmanpaşa Yalova jest często wybieranym mi…
$78,514
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości Komercyjne w Pobliżu Metra w Ataşehir w Stambule Nieruchomości komercyjne znaj…
$268,898
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Pomieszczenie biurowe 39 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 39 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$87,132
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Pomieszczenie biurowe 135 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/4
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Yalova, Blisko Wszelkich Niezbędnych Udogodnień Dzięk…
$157,029
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Pomieszczenie biurowe 377 m² w Sisli, Turcja
Pomieszczenie biurowe 377 m²
Sisli, Turcja
Powierzchnia 377 m²
Gotowe do Użytku Sklepy Inwestycyjne w Şişli, Stambuł Projekt zlokalizowany jest w Şişli, je…
$2,30M
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Pomieszczenie biurowe 478 m² w Maltepe, Turcja
Pomieszczenie biurowe 478 m²
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 478 m²
Liczba kondygnacji 29
Biura z Gwarancją Wynajmu w Pobliżu Głównej Drogi w Maltepe Biura premium położone sa w dzie…
$1,85M
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Pomieszczenie biurowe 107 m² w Esenyurt, Turcja
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 35
Biura z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Esenyurt, Stambuł Biura na sprzedaż znajdują się w d…
$234,389
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Pomieszczenie biurowe 40 m² w Altinova, Turcja
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Altinova, Turcja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/3
Biura i Sklepy w Centrum Biznesowym przy Głównej Drodze w Yalovie Yalova jest często wybiera…
$70,267
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Pomieszczenie biurowe 140 m² w 306, Turcja
Pomieszczenie biurowe 140 m²
306, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4
$36,04M
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 14
Wysokodochodowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w Stambule, Ataşehir Te biura i s…
$277,380
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Pomieszczenie biurowe 71 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 71 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$115,575
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Pomieszczenie biurowe 102 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$142,019
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Pomieszczenie biurowe w Fatih, Turcja
Pomieszczenie biurowe
Fatih, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
The project offers high quality office premises, built taking into account comfort and effic…
$210,713
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Pomieszczenie biurowe w Beyoglu, Turcja
Pomieszczenie biurowe
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967,425
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view w Maltepe, Turcja
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

nieruchomości komercyjne
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