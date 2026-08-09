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Lokale Biurowe w Yalova Merkez, Turcja

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nieruchomości komercyjne
10
sklepy
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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7 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 63 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 63 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/6
Sklepy na Sprzedaż w Dzielnicy Gaziosmanpaşa w Yalova, przy Drodze do Stambułu Yalova to pop…
$82,058
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Pomieszczenie biurowe 71 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 71 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$115,575
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Pomieszczenie biurowe 102 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$143,053
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Pomieszczenie biurowe 135 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/4
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Yalova, Blisko Wszelkich Niezbędnych Udogodnień Dzięk…
$157,626
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Pomieszczenie biurowe 22 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 22 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 22 m²
Piętro 1/6
Sklepy na Sprzedaż w Dzielnicy Gaziosmanpaşa w Yalova, przy Drodze do Stambułu Yalova to pop…
$47,173
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Pomieszczenie biurowe 41 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 41 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Sklepy przy Autostradzie do Stambułu w Yalova Gaziosmanpaşa Yalova jest często wybieranym mi…
$78,813
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Pomieszczenie biurowe 39 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 39 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$86,867
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