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Lokale Biurowe w Golbasi, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$133,198
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Pomieszczenie biurowe 55 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$198,060
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Pomieszczenie biurowe 96 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$193,427
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