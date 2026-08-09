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Wille z basenem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Bodrum
6
Mugla
265
Fethiye
44
Izmir
33
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13 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
SOLA UPOWAŻNIONEJ PRZEZ YILTAÜ HOMES REAL ESTATETa ekskluzywna willa jest częścią ograniczon…
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Homes Gayrimenkul
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Faralya, Turcja
Willa 5 pokojów
Faralya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nad morzem willa w Faralya - miejsce, gdzie natura staje się częścią twojego życiaSą miejsca…
$680,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Korzyści z projektu:Prywatny basen Prywatna plaża Widok na morze Wspólne baseny ze zjeżdżaln…
$730,519
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Życie nad wodą to marzenie, które może stać się rzeczywistością.W centrum Fethiye, zaledwie …
$550,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
VAT
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Willa 3 pokoi w Savran, Turcja
Willa 3 pokoi
Savran, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Dlaczego wybrać ten projekt?Dla inwestorów:Obywatelstwo tureckie Okazja poprzez własność.Pri…
$550,209
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
dowód tożsamości FE 4022ekskluzywne wille - idealny dom do życia i relaksuPrezentujemy nowe …
$795,000
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
dowód tożsamości FE 4024Prywatne wille triplex 4 + 1 z basenem i 400 m2 działki w Fethiye, K…
$789,000
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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