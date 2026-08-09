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Wille nad morzem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Bodrum
6
Mugla
265
Fethiye
44
Izmir
33
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84 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$993,096
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
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Willa 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Widokiem na Morze i Luksusowymi Udogodnieniami w Bodrum Yalıkavak Dom na sprzedaż znaj…
$8,42M
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TekceTekce
Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Blisko Plaży w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Fenerciburnu w…
$2,32M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$802,338
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami i Pięknymi Widokami w Yahşi Bodrum Wille znajdują się w Ortakent…
$2,25M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
Wille z Systemami Smart Home w Bodrum, Gündoğan Wille na sprzedaż w Gündoğan, w dzielnicy Kü…
$9,03M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z eleganckim widokiem na morze i dzielnica Yalykavakwyizolowana działka o powierzchni …
$1,000,000
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,14M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Marinę i Morze w Bodrum Yalıkavak Ta wolnostojąca willa położona jest w …
$2,76M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 468 m²
Wille w Kompleksie z Bogatym Wyposażeniem w Yalıkavak, Bodrum Wille znajdują się w Yalıkavak…
$3,99M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wille z Widokiem na Morze i Nowoczesnymi Przestrzeniami Mieszkaniowymi Nowoczesne wille na s…
$2,96M
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Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$870,200
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze i Prywatną Plażą w Bodrum Gündoğan Region Gündoğan znajduje się do…
$5,46M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
6-pokojowe domy z widokiem na morze z dużymi ogrodami w Bodrum Gümüşlük Domy znajdują się w …
$2,57M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
Nowa, Wolnostojąca Willa na Sprzedaż w Kuşadası, Blisko Udogodnień Położone w pobliżu staroż…
$381,515
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Wille z Prywatnymi Basenami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Bodrum Konacik Wille znajduj…
$1,92M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Wille z Prywatnym Basenem w Bezpiecznym Kompleksie w Bodrum Yalikavak Yalikavak to jeden z n…
$2,90M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Wille z Widokiem na Morze i Basenem w Bodrum, w Odległości Spaceru od Plaży Wolnostojące wil…
$632,390
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem w Bodrum Wille znajdują się w Güm…
$988,471
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, je…
$2,24M
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Willa 4 pokoi w Gumusluk, Turcja
Willa 4 pokoi
Gumusluk, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem w Yalıkavak, Bodrum Willa znajduje …
$587,302
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Luksusowe Wille z Basenami w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Gündoğan Gündoğan, położon…
$1,76M
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Willa 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
6-Pokojowe Domy z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Gölköy, Bodrum Gölköy, jedno z najbardziej p…
$11,80M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$453,054
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Bodrum Yalıkavak Te elegancki…
$1,80M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Wolnostojący z Widokiem na Morze i Marinę w Yalıkavak, Bodrum Dom wolnostojący na sprzed…
$2,91M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Systemem Smart Home w Bodrum Yalıkavak Okolica Yalı…
$2,85M
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/2
Przestronne, Wolnostojące Wille z Basenami i Tarasami w Otoczeniu Przyrody w Kuşadası Aydın …
$465,907
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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