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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
INEST HOMES
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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Luksusowe
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