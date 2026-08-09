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Penthouse na Sprzedaż w Milas, Turcja

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3 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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Penthouse 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/7
Co dostajesz: Kompleks na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w spokojnej okolicy Kargicak. Na bud…
$161,350
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Penthouse 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/8
Co dostaniesz: Apartamenty na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w spokojnej okolicy Kargicak. …
$328,264
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