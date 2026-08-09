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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Mugla
9
Bodrum
3
Aydin
7
Milas
3
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8 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Penthouse 5 pokojów w Konak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Piętro 45/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$1,76M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartament z Unikalnym Widokiem i Tarasem, Zlokalizowany Blisko Plaży w Bodrum Turgutreis Ap…
$501,750
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Penthouse 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,14M
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Penthouse 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$512,595
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Penthouse 7 pokojów w Kusadasi, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Piętro 5/6
Apartamenty z Widokiem na Morze z w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası Apartamenty z…
$458,974
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Penthouse 4 pokoi w Aegean Region, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Aegean Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
$141,122
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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