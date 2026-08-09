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Penthouse w górach na Sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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6 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 5/5
Wysokiej Jakości Nieruchomości z Windą w Nowo Wybudowanym, Zamkniętym Kompleksie z Basenem w…
$276,133
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$329,450
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Penthouse 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$187,711
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Penthouse 7 pokojów w Kusadasi, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Piętro 5/6
Apartamenty z Widokiem na Morze z w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası Apartamenty z…
$458,974
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Penthouse 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$189,543
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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