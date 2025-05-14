Willa WISDOM FiRST RESIDENCE

Premium willa osada w samym sercu Wisdom Valley!

Tylko 15 minut od wybrzeża Pattaya!

Dostępne urządzenia!

Życie w Wisdom First Residence jest harmonią natury, architektury i wartości rodzinnych. Tutaj można spędzić czas na świeżym powietrzu - jazda rowerami, kajaki, piknik i grać na zielonych polach. Wille są wykonane w stylu Mid- Century Modern - z przestronnymi pokojami, panoramicznymi oknami i przemyślaną ergonomią. Każda willa jest jak minikurort, gdzie przestrzeń wewnątrz płynnie płynie do przytulnej przestrzeni zewnętrznej.

Infrastruktura wsi: nowoczesny klub, basen, fitness, park krajobrazowy, skate park, tor BMX, boisko do koszykówki, malownicze jezioro, profesjonalna ochrona i nadzór wideo.

W pobliżu znajdują się:

Uniwersytet Thammasat - 11.1 km;

Siam Country Club - 8.7 km

Pattaya Dolphinarium - 12,9 km

- Central Pattaya - 20 km;

- Terminal 21 - 19.7 km;

Bangkok Szpital Pattaya - 17.1 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.