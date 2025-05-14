  1. Realting.com
  4. Willa WISDOM FiRST RESIDENCE

Willa WISDOM FiRST RESIDENCE

Pattaya City, Tajlandia
od
$675,387
;
19
ID: 27379
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025
    2025
  • Liczba kondygnacji
    2
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Premium willa osada w samym sercu Wisdom Valley!
Tylko 15 minut od wybrzeża Pattaya!
Dostępne urządzenia!

Życie w Wisdom First Residence jest harmonią natury, architektury i wartości rodzinnych. Tutaj można spędzić czas na świeżym powietrzu - jazda rowerami, kajaki, piknik i grać na zielonych polach. Wille są wykonane w stylu Mid- Century Modern - z przestronnymi pokojami, panoramicznymi oknami i przemyślaną ergonomią. Każda willa jest jak minikurort, gdzie przestrzeń wewnątrz płynnie płynie do przytulnej przestrzeni zewnętrznej.

Infrastruktura wsi: nowoczesny klub, basen, fitness, park krajobrazowy, skate park, tor BMX, boisko do koszykówki, malownicze jezioro, profesjonalna ochrona i nadzór wideo.

W pobliżu znajdują się:

Uniwersytet Thammasat - 11.1 km;
Siam Country Club - 8.7 km
Pattaya Dolphinarium - 12,9 km
- Central Pattaya - 20 km;
- Terminal 21 - 19.7 km;
Bangkok Szpital Pattaya - 17.1 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
