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Willa THE RESIDENCE PRIME

Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,22M
;
21
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ID: 22475
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.11.2024

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Wyjątkowa okazja do inwestycji w luksusowe wille na wyspie Phuket! To idealny wybór dla tych, którzy szukają stabilnych dochodów i komfortu!
Dostępne plany ratalne!
Oszałamiająca architektonicznie w historycznym otoczeniu, Victory Villas to marzenie modernistycznego projektu, z zapierającymi dech w piersiach widokami idealnie połączonymi z wspomnienia historii Phuket.
Udogodnienia: basen ogólnodostępny, spa, salon, klub dla dzieci, siłownia, restauracja, basen, ścieżka spacerowa/joggingowa, restauracja na miejscu, lobby, kawiarnia, parking, ochrona, całodobowa 7 ochrona, monitoring wideo
Lokalizacja:
- W ciągu 15 minut jazdy samochodem można dotrzeć do wspaniałych plaż Layan, Bangtao i Laguna Phuket. Kompleks oferuje szereg udogodnień, w tym 18-dołkowe pole golfowe, luksusowe spa, różnorodne restauracje i centra handlowe.
- Równie blisko znajduje się Cherng Talay, znany z tętniących życiem restauracji, sklepów i lokali rozrywkowych także tak duże centra handlowe w Thalang jak Lotus's, Makro i Robinson;
- dodatkowo międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się około 25 minut jazdy od willi.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
* Koszt może się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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