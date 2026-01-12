Willa THE RESIDENCE PRIME

Wyjątkowa okazja do inwestycji w luksusowe wille na wyspie Phuket! To idealny wybór dla tych, którzy szukają stabilnych dochodów i komfortu!

Dostępne plany ratalne!

Oszałamiająca architektonicznie w historycznym otoczeniu, Victory Villas to marzenie modernistycznego projektu, z zapierającymi dech w piersiach widokami idealnie połączonymi z wspomnienia historii Phuket.

Udogodnienia: basen ogólnodostępny, spa, salon, klub dla dzieci, siłownia, restauracja, basen, ścieżka spacerowa/joggingowa, restauracja na miejscu, lobby, kawiarnia, parking, ochrona, całodobowa 7 ochrona, monitoring wideo

Lokalizacja:

- W ciągu 15 minut jazdy samochodem można dotrzeć do wspaniałych plaż Layan, Bangtao i Laguna Phuket. Kompleks oferuje szereg udogodnień, w tym 18-dołkowe pole golfowe, luksusowe spa, różnorodne restauracje i centra handlowe.

- Równie blisko znajduje się Cherng Talay, znany z tętniących życiem restauracji, sklepów i lokali rozrywkowych także tak duże centra handlowe w Thalang jak Lotus's, Makro i Robinson;

- dodatkowo międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się około 25 minut jazdy od willi.

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* Koszt może się różnić w zależności od kursu.