Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand

Khlong Toei Subdistrict, Tajlandia

od €358,700

Poddaj się: 2024

Mulberry Grove to projekt mieszkaniowy i mieszkaniowy zlokalizowany w Pha-Khanong-Nuea w Bangkoku. Projekt przewiduje 5 różnych rodzajów pokoi, od 1 sypialni do 3 sypialni, penthouse'ów i dwupoziomowych penthouseów w 37-piętrowym wieżowcu, z którego otwierają się niesamowite widoki. Każde mieszkanie ma własne miejsce parkingowe. Ponadto kompleks ma bardzo dogodną lokalizację w samym sercu dzielnicy Sukhumvit, najważniejszej dzielnicy biznesowej stolicy Bangkoku. A to oznacza, że w pobliżu znajdują się wysokiej klasy instytucje edukacyjne i medyczne, domy towarowe. A wszystko to w towarzystwie terenów zielonych, które zdradzają świeżość i jasne kolory zewnętrznej infrastruktury. CELE PROJEKTU: -24-godzinny system bezpieczeństwa - autonomiczny garaż - nadzór wideo - dostęp kartą - klucz - winda - basen krajobrazowy - sauna - siłownia na dziedzińcu - duży oddzielny salon i jadalnia - ogród z grillem - pokój gier i stół bilardowy - zamknięty obszar dla dzieci - basen dla dzieci Powiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!