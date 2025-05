Kompleks mieszkalny Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand

Kompleks oferuje możliwość korzystania z pierwszej klasy udogodnień w cichej, odosobnionej lokalizacji. Tylko 282 luksusowe apartamenty, położony w czterech blokach mieszkalnych, pozwoli cieszyć się prywatnością i ekskluzywne udogodnienia w przeciwieństwie do innych. Zdobądź możliwość życia w tym zakątku raju i dołącz do wyjątkowego środowiska, które gwarantuje możliwość życia w aktywny styl życia. Rozmiary apartamentów wahają się od stylowych 29,87 m ² do przestronnych penthouses z prywatnymi basenami o powierzchni 168,61 m ², położonych na 12,240 m ² wspaniałego krajobrazu.

Cechy mieszkania

Typ apartamentu:

Typ A: Jedna sypialnia

Typ B: Dwie sypialnie

Typ C: Jedna sypialnia z prywatnym basenem

Typ D: Dwie sypialnie z prywatnym basenem

Typ E: Master Penthouse z dwoma sypialniami i prywatnym basenem

Muay. Tajska siłownia

Boks siłownia

Joga

Kort tenisowy

Cafe

Wspólny obszar kuchenny

Przestrzeń detaliczna

Centrum biznesowe

Lobby

24-godzinna obserwacja wideo

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w cichej i spokojnej okolicy Kamala na zachodnim wybrzeżu Phuket. Tutaj znajdziesz wspaniałe widoki na zalesione góry z dala od ruchliwych dróg, ale tylko kilka minut od plaży, lokalnych sklepów i restauracji. Jest to idealne połączenie naturalnego piękna, spokoju i nowoczesnych udogodnień. Znany z dziewiczej plaży i wspaniałe okoliczne góry, Kamala oferuje styl życia, który pozwala na relaks i ładowania.

Kamala Plaża z miękkim białym piaskiem i krystalicznie czyste wody jest idealny do porannych spacerów i ćwiczeń, opalania lub po prostu pływać, aby rozpocząć dzień. Nie tylko na plaży, ale także w tętniącym życiem, ale przytulnym obszarze Kamala poczujesz się jak w domu.

W pobliżu takie obszary jak Surin, Laguna i Patong oferują wiele dodatkowych działań.